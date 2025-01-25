"Очень жесткий разговор": Трамп угрожал и требовал у премьера Дании продать Гренландию

По данным журналистов, разговор лидеров США и Дании длился 45 минут. После него власти Дании находятся в кризисном режиме.

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Президент США Дональд Трамп уже после инаугурации звонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен и требовал у нее продать Гренландию. Об этом пишет Financial Times.

Пять нынешних и бывших высокопоставленных европейских чиновников указали, что разговор прошел очень плохо. Трамп якобы вел себя агрессивно и конфронтационно после того, как премьер-министр Дании заявила, что остров не продают.

В то же время Фредериксен предложила теснее сотрудничать в области военных баз и разработки полезных ископаемых, но это не устроило Трампа.

"Он был очень твердый. Это был холодный душ. Раньше к этому трудно было относиться серьезно. Но я думаю, что это серьезно и потенциально очень опасно", — рассказал один из источников издания.

Журналисты подчеркнули, что этот звонок усилит опасения европейцев, что возвращение Трампа к власти приведет к обострению трансатлантических связей, поскольку президент США оказывает давление на союзников, требуя от них уступить территории.

"Это был очень жесткий разговор. Он пригрозил конкретными мерами против Дании, такими как целевые тарифы", — отметил один из бывших датских чиновников.

Многие европейские чиновники надеялись, что его заявления о желании установить контроль над Гренландией из соображений "национальной безопасности" были лишь тактическим ходом для получения большего влияния на эту территорию, которая является частью НАТО.

Авторы материала отметили, что разговор с Фредериксеном разрушил эти надежды, углубив внешнеполитический кризис между союзниками по НАТО.

"Намерение было очень ясным. Они (американцы, — ред.) хотят этого. Датчане сейчас находятся в кризисном режиме", — пояснил один из собеседников издания.

Офис премьер-министра Дании заявил, что "не признает интерпретацию разговора, которую предоставили анонимные источники".

Напомним, 23 декабря Дональд Трамп дал понять, что хочет, чтобы Гренландия находилась под контролем США.

3 января премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров хочет получить независимость от Дании.