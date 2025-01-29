Стало известно, сколько жителей Гренландии хотят, чтобы остров стал частью США

По словам министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена, результаты проведенного опроса являются "четким сигналом" того, чего гренландцы не хотят.

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Подавляющее большинство населения Гренландии выступает против выхода из королевства Дании в пользу присоединения к США. 85% населения острова не хотят быть частью Америки. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Verian, проведенного по заказу датской газеты Berlingske и гренландского издания Sermitsiaq, пишет Bloomberg.

Лишь 6% гренландцев поддерживают идею присоединения к США, а 9% — не определились.

Опрос проводился с 22 по 26 января среди 497 совершеннолетних жителей Гренландии, статистическая погрешность составляет 3,1%.

Датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен прокомментировал результаты опроса, заявив, что это "четкий сигнал" того, чего гренландцы не хотят.

"Это подтверждает то, что я слышу от своих гренландских коллег и друзей. Решение относительно будущего Гренландии должен принять гренландский народ", — подчеркнул он.

Что говорит Трамп о Гренландии

Дональд Трамп неоднократно заявлял о стратегическом интересе США к крупнейшему острову мира, подчеркивая, что его присоединение необходимо из соображений безопасности. При этом он настаивал, что жители острова не удовлетворены своим нынешним статусом в составе Дании.

Однако гренландские власти имеют другую позицию. Премьер-министр острова Муте Б. Эгеде не поддерживает идею перехода под какой-либо внешний контроль.

"Мы не хотим быть ни датчанами, мы не хотим быть американцами. Мы хотим быть гренландцами", — подчеркнул он.

Дания стремится сохранить Гренландию в составе королевства и избегает обострения ситуации в отношениях с США. Датский премьер Метте Фредериксен провела ряд встреч в европейских столицах, в частности в Берлине и Париже, чтобы укрепить международную поддержку своей позиции.

Исследование Университета Гренландии, опубликованное в декабре, показало, что жители острова стремятся к расширению сотрудничества прежде всего с Исландией и Канадой. Дания заняла третье место в этом рейтинге, а США — только четвертое.

Кроме этого, 45% гренландцев рассматривают заинтересованность Трампа как угрозу, а только 8% из них готовы были бы выбрать гражданство США, если бы имели выбор между американским и датским паспортами.

Напомним, 26 января президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что Америка получит контроль над Гренландией. По его словам, 57 тысяч жителей острова якобы хотят быть с США.

28 января глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж обсудил с Копенгагеном дислокацию войск в Гренландии.