Франция планирует отправить войска в Гренландию из-за угроз Трампа, — глава МИД

По словам главы французского МИД Жана-Ноэля Барро, Франция начала обсуждать с Данией дислокацию войск, но власти Дании не хотят, чтобы эта идея нашла свое продолжение.

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Франция обсудил с Данией отправку войск в Гренландию в ответ на неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать датскую территорию. Такое заявление сделал глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. Об этом сообщает Politico.

Барро сказал в интервью французскому радио Sud, что Франция "начала обсуждать [развертывание войск] с Данией", но "Дания не желает", чтобы такая идея нашла свое продолжение.

Комментарии Барро прозвучали в то время, когда датский премьер-министр Метте Фредериксен находилась в туре по европейским столицам, чтобы заручиться поддержкой союзников в противостоянии с Трампом.

Недавно вступивший в должность президент США все больше сосредоточивается на притязаниях на огромный арктический остров и демонстративно не исключает использования военной силы или экономического принуждения, чтобы отобрать его у Дании.

Фредериксен была в Берлине и Париже во вторник утром, где провела беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она также собирается встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

"Если Дания попросит о помощи, Франция поможет, — сказал он. — Европейские границы суверенны, будь то север, юг, восток или запад… никто не может позволить себе вмешиваться в наши границы".

Барро также сказал, что на встрече министров иностранных дел Европейского союза в Брюсселе в понедельник его коллеги выразили свою "очень сильную поддержку" Копенгагену и "готовы рассмотреть [отправку войск]" в случае необходимости.

Однако министр иностранных дел Франции заявил, что не верит, что США вторгнутся в Гренландию.

"Этого не произойдет, люди не вторгаются на территории ЕС", — заявил он.

Напомним, что Трампу больше не разрешают бесконтрольно звонить по телефону. За этим следит специальный человек.

Также сообщалось, что Трамп агрессивно требует отдать Гренландию, а Дания обратилась за помощью к Европе.