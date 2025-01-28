Следит специальный человек: Трампу не разрешают больше бесконтрольно звонить по телефону

Во время своего первого президентства Трамп любил поболтать по телефону с приятелями по игре в гольф, друзьями-миллионерами и другими знакомыми, которые могли в любое время его набрать для разговора. Сейчас его подчиненные контролируют его звонки.

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Президенту США Дональду Трампу нельзя больше бесконтрольно звонить по телефону. Контролирует все разговоры американского президента руководительница Сьюзи Уайлс. Об этом пишет издание BILD.

Отмечается, что на этот раз Дональд Трамп в Белом доме выглядит более дисциплинированным. Теперь за ним стоит женщина, которая умеет "держать его на поводе". Это — руководительница аппарата Трампа Сьюзи Уайлс, которую он сам называет "снежной леди".

Уайлс вместе со своим советником Стивеном Миллером охраняет президента от "внешнего влияния". Они следят за тем, чтобы из белого дома во внешний мир не просачивалась запрещенная информация.

Как пишет издание, во время первого президентства Трамп любил поболтать по телефону с приятелями по игре в гольф, друзьями-миллионерами и другими знакомыми, которые могли в любое время его набрать для разговора. Президент отвечал на звонки и часто после таких разговоров принимал спонтанные решения, а потом трубил о них в Twitter.

Сейчас все по-другому и телефонные разговоры не отвлекают его от работы. Сьюзи Уайлс расписывает рабочий день Трампа и фильтрует все звонки.

Напомним, что Дональд Трамп пригрозил президенту Колумбии, который не хотел забирать своих мигрантов экономическими санкциями. Тот сразу передумал и заявил, что готов забрать своих людей.

Также 21 января сообщалось, что Россия пригрозила Дональду Трампу из-за его желания взять под контроль Панамский канал. МИД РФ предостерег США от попыток вернуть его обратно, будь то военным или экономическим принуждением.