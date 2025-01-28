Стежить спеціальна людина: Трампу не дозволяють більше безконтрольно дзвонити по телефону

Під час свого першого президентства Трамп любив потеревенити по телефону з приятелями по грі у гольф, друзями-мільйонерами та іншими знайомими, які могли у будь-який час його набрати для розмови. Зараз його підлеглі контролюють його дзвінки.

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Президенту США Дональду Трампу не можна більше безконтрольно дзвонити по телефону. Контролює усі розмови американського президента очільниця Сьюзі Уайлс. Про це пише видання BILD.

Зазначається, що цього разу Дональд Трамп у Білому домі виглядає більш дисциплінованим. Тепер за ним стоїть жінка, яка уміє "тримати його на приводі". Це — очільниця апарату Трампа Сьюзі Уайлс, яку він сам називає "сніговою леді".

Уайлс разом зі своїм радником Стівеном Міллером охороняє президента від "зовнішнього впливу". Вони стежать за тим, аби із білого дому у зовнішній світ не просочувалася заборонена інформація.

Як пише видання, під час першого президентства Трамп любив потеревенити по телефону з приятелями по грі у гольф, друзями-мільйонерами та іншими знайомими, які могли у будь-який час його набрати для розмови. Президент відповідав на дзвінки і часто після таких розмов ухвалював спонтанні рішення, а потім трубив про них у Twitter.

Зараз все по-іншому і телефонні розмови не відвертають його від роботи. Сьюзі Уайлс розписує робочий день Трампа і фільтрує усі дзвінки.

Нагадаємо, що Дональд Трамп пригрозив президенту Колумбії, який не хотів забирати своїх мігрантів економічними санкціями. Той одразу передумав і заявив, що готовий забрати своїх людей.

Також 21 січня повідомлялося, що Росія пригрозила Дональду Трампу через його бажання взяти під контроль Панамський канал. МЗС РФ застерегло США від спроб повернути його назад, чи то військовим чи економічним примусом.