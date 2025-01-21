РФ пригрозила Трампу щодо його бажання взяти під контроль Панамський канал

МЗС РФ заявило, що Панамський канал юридично належить Панамі, і застерегло США від спроб повернути його назад, чи то військовим чи економічним примусом.

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Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Панамський канал юридично належить Панамі, і застерегло США від спроб повернути його. Про це пише видання Politico.

Так, 20 січня під час своєї інавгураційної промови президент США Дональд Трамп порушив питання контролю над Панамським каналом.

"Перш за все Китай управляє Панамським каналом, і ми не віддали його Китаю, ми віддали його Панамі, і ми заберемо його назад", — сказав він.

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що Панамський канал юридично належить Панамі, і застерегло США від спроб повернути його назад, чи то військовим, чи економічним примусом.

"Розраховуємо, що в ході очікуваних дискусій між керівництвом Панами і президентом США Дональдом Трампом з питань контролю над Панамським каналом сторони будуть поважати чинний міжнародно-правовий режим цієї ключової водної артерії", — сказав директор латиноамериканського департаменту МЗС Росії Олександр Щетинін.

Він заявив, що Росія підтверджує свої зобов'язання щодо підтримання постійного нейтралітету Панамського каналу і виступає за збереження цього міжнародного транзитного водного шляху безпечним і відкритим.

Слова Трампа щодо Панамського каналу минулого місяця викликала негативну реакцію з боку президента Панами Хосе Рауля Муліно, який назвав домінування своєї центральноамериканської країни над водним шляхом таким що "не підлягає обговоренню".

"Як президент я хочу чітко заявити, що кожен квадратний метр Панамського каналу та прилеглої до нього зони належить Панамі і залишиться таким", — сказав Муліно.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен відреагував на заяви Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію. Він наголосив, що США, як і будь-яка інша держава, не можуть "робити все, що їм заманеться".