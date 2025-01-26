Президент Колумбії передумав не забирати своїх громадян із США після економічних погроз Трампа

До цього колумбійський президент заборонив американським літакам сідати в Колумбії. Тоді Трамп доручив запровадити 25% мита на всі колумбійські товари, які надходять до США.

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Президент Колумбії Густаво Петро, який раніше відмовився забирати депортованих із США громадян, передумав одразу після того, як президент США Дональд Трамп у відповідь на це обіцяв запровадити проти країни низку санкцій. Про зміну рішення колумбійського президента повідомляють NewsWire.

"Президент Колумбії дав задню і запропонував відправити президентський літак для репатріації депортованих із США після погрози Трампа санкціями", — йдеться в повідомленні.

Депортація у США

Раніше цього ж дня США відправили до Колумбії літаки з депортованими. Президент Колумбії Густаво Петро відмовився надавати повітряний простір американським бортам зі своїми громадянами.

"США не можуть ставитися до колумбійських мігрантів як до злочинців. Я закриваю американським літакам з колумбійськими мігрантами доступ на нашу територію", — висловився лідер Колумбії Густаво Петро.

Тоді Трамп доручив запровадити 25% мита на всі колумбійські товари, які надходять до США. За тиждень їх обіцяли підняти до 50%. Він також пригрозив скасувати візи для колумбійських урядовців і заборонити їм в’їзд у Штати.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Америка отримає контроль над Гренландією, яка належить Данії.

Також 21 січня повідомлялося, що РФ пригрозила Трампу щодо його бажання взяти під контроль Панамський канал. МЗС РФ заявило, що Панамський канал юридично належить Панамі, і застерегло США від спроб повернути його назад, чи то військовим чи економічним примусом.