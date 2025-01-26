Президент Колумбии передумал не забирать своих граждан из США после экономических угроз Трампа

До этого колумбийский президент запретил американским самолетам садиться в Колумбии. Тогда Трамп поручил ввести 25% пошлины на все колумбийские товары, которые поступают в США.

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Президент Колумбии Густаво Петро, который ранее отказался забирать депортированных из США граждан, передумал сразу после того, как президент США Дональд Трамп в ответ на это обещал ввести против страны ряд санкций. Об изменении решения колумбийского президента сообщают NewsWire.

"Президент Колумбии дал заднюю и предложил отправить президентский самолет для репатриации депортированных из США после угрозы Трампа санкциями", — говорится в сообщении.

Депортация в США

Ранее в этот же день США отправили в Колумбию самолеты с депортированными. Президент Колумбии Густаво Петро отказался предоставлять воздушное пространство американским бортам со своими гражданами.

"США не могут относиться к колумбийским мигрантам как к преступникам. Я закрываю американским самолетам с колумбийскими мигрантами доступ на нашу территорию", — высказался лидер Колумбии Густаво Петро.

Тогда Трамп поручил ввести 25% пошлины на все колумбийские товары, которые поступают в США. Через неделю их обещали поднять до 50%. Он также пригрозил отменить визы для колумбийских чиновников и запретить им въезд в Штаты.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что Америка получит контроль над Гренландией, которая принадлежит Дании.

Также 21 января сообщалось, что РФ пригрозила Трампу относительно его желания взять под контроль Панамский канал. МИД РФ заявил, что Панамский канал юридически принадлежит Панаме, и предостерег США от попыток вернуть его обратно, будь то военным или экономическим принуждением.