"Я думаю, что Гренландию мы получим": Трамп объяснил, зачем США остров

По словам президента США Дональда Трампа, если Дания не отдаст Гренландию, то это станет "недружественным актом".

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Президент США Дональд Трамп убежден, что Америка получит контроль над Гренландией, которая принадлежит Дании. Об этом сообщили в BBC.

"Я думаю, что Гренландию мы получим, потому что это связано со свободой мира", — заявил Трамп.

По его словам, 57 тысяч жителей острова якобы хотят быть с США. Зато, если Дания не отдаст Гренландию, это станет "недружественным актом", ведь это "для защиты свободного мира".

"Это не имеет ничего общего с Соединенными Штатами, кроме того, что мы можем обеспечить свободу. Они не могут", — отметил президент США.

Гренландцы хотят быть с США?

Журналисты отметили, что словами Трампа о том, что жители острова якобы хотят быть с США могут стать неожиданностью для них. В частности, капитан рыбацкой лодки в одном из поселений Гренландии заявил, что "Гренландия принадлежит гренландцам". Тогда как старейшина местной церкви Калирак Рингстед отметил, что слова Дональда Трампа неприемлемы, ведь "Гренландия не продается".

Напомним, 23 декабря стало известно, что Дональд Трамп хочет, чтобы Гренландия находилась под контролем США. По его словам, это является необходимостью в целях национальной безопасности и свободы во всем мире.

25 января в СМИ рассказали, что Трамп звонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен и требовал продать Гренландию. В частности, разговор якобы прошел "очень плохо".