"Я думаю, що Гренландію ми отримаємо": Трамп пояснив, навіщо США острів

За словами президента США Дональда Трампа, якщо Данія не віддасть Гренландію, то це стане "недружнім актом".

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Президент США Дональд Трамп переконаний, що Америка отримає контроль над Гренландією, яка належить Данії. Про це повідомили в BBC.

"Я думаю, що Гренландію ми отримаємо, тому що це пов'язано зі свободою світу", — заявив Трамп.

За його словами, 57 тисяч жителів острова нібито хочуть бути з США. Натомість, якщо Данія не віддасть Гренландію, це стане "недружнім актом", адже це "для захисту вільного світу".

"Це не має нічого спільного зі Сполученими Штатами, крім того, що ми можемо забезпечити свободу. Вони не можуть", — зазначив президент США.

Гренландці хочуть бути з США?

Журналісти зауважили, що словами Трампа про те, що жителі острова нібито хочуть бути з США можуть стати несподіванкою для них. Зокрема, капітан рибальського човна в одному з поселень Гренландії заявив, що "Гренландія належить гренландцям". Тоді як старійшина місцевої церкви Калірак Рінгстед зауважив, що слова Дональда Трампа є неприйнятними, адже "Гренландія не продається".

Нагадаємо, 23 грудня стало відомо, що Дональд Трамп хоче, аби Гренландія перебувала під контролем США. За його словами, це є необхідністю з метою національної безпеки й свободи у всьому світі.

25 січня у ЗМІ розповіли, що Трамп телефонував премʼєр-міністерці Данії Метте Фредеріксен та вимагав продати Гренландію. Зокрема, розмова нібито пройшла "дуже погано".