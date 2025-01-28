Трамп агрессивно требует отдать Гренландию: Дания просит помощи у Европы, — Bloomberg

Инсайдеры говорят, что лидер правительства Дании просит союзников в Европе "не давать кислорода" разговорам Трампа о присвоении Гренландии. В то же время Дания увеличивает расходы на оборону.

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен просит у европейских лидеров поддержки в противостоянии агрессивной риторике президента США Дональда Трампа, который хочет купить Гренландию. Об этом пишет Bloomberg.

Дания выделила 14,6 миллиарда крон (около 2,04 миллиарда долларов) на оборону Гренландии, которую намерен забрать в состав США Дональд Трамп. После этого Фредериксен посещает европейские столицы и просит союзников "не давать слишком много кислорода" публичной агрессивной риторике американского президента в отношении острова, пишут журналисты со ссылкой на осведомленные анонимные источники. Стратегия Дании заключается в том, чтобы преуменьшить значение угрозы в дискуссиях и не обострять конфликт.

Глава правительства Дании посещала канцлера Германии Олафа Шольца в Берлине, президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже и генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе во вторник 28 января. В своих заявлениях они избегали прямых упоминаний о кризисе в Гренландии, отмечают журналисты, однако Шольц подчеркнул, что нерушимость государственных границ является фундаментальным принципом международного права, которого должны придерживаться все.

"Этот принцип должен применяться — ко всем. Я также четко заявил здесь несколько дней назад: границы нельзя перемещать силой, кого бы это ни касалось", — сказал канцлер Германии.

Трамп требует Гренландию: Дания увеличивает оборонные расходы

Авторы материала отмечают, что желание Трампа получить Гренландию напоминает о его первом сроке и никуда не исчезнет, и он отказался исключить применение силы для достижения цели. 47-й президент США высмеял способность Королевства Дания защищать остров. Соединенные Штаты имеют в Гренландии авиабазу с конца Второй мировой войны и могут увеличивать свое военное присутствие на этой территории, если проконсультируются и проинформируют местные власти и власти Дании.

Дания выделит средства на новые военные корабли из оборонного бюджета, который расширили после полномасштабного вторжения России в Украину, а министр обороны Дании заявил, что страна потратит более 70 миллиардов долларов на собственную армию до 2033 года, пишут журналисты. Также в 2025 году правительство и большинство оппозиционных партий планируют начать переговоры по второму арктическому оборонному пакету.

"Мы сталкиваемся с более неопределенной реальностью, реальностью, которая требует еще более объединенной Европы и большего сотрудничества. Европа, наш континент, основана на идее, что сотрудничество, а не конфронтация приведет к миру, прогрессу, процветанию, поэтому давайте уважать эту идею", — сказала Фредериксен во время выступления в Берлине.

Напомним, 25 января СМИ писали, что президент США Дональд Трамп после инаугурации звонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен, угрожал и требовал продать Гренландию. По информации журналистов, разговор длился около 45 минут и после него власти Дании находились в кризисном режиме.

26 января Дональд Трамп объяснил журналистам, зачем США остров Гренландия. По его словам, это нужно "для защиты свободного мира", а отказ Дании от соглашения будет "недружественным актом".