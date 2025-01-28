Трамп агресивно вимагає віддати Гренландію: Данія просить допомоги у Європі, — Bloomberg

Інсайдери кажуть, що лідерка уряду Данії просить союзників у Європі "не давати кисню" розмовам Трампа про привласнення Гренландії. Водночас Данія збільшує витрати на оборону.

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Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен просить у європейських лідерів підтримки у протистоянні агресивній риториці президента США Дональда Трампа, який хоче купити Гренландію. Про це пише Bloomberg.

Данія виділила 14,6 мільярда крон (близько 2,04 мільярда доларів) на оборону Гренландії, яку має намір забрати до складу США Дональд Трамп. Після цього Фредеріксен відвідує європейські столиці та просить союзників "не давати занадто багато кисню" публічній агресивній риториці американського президента щодо острова, пишуть журналісти з посиланням на обізнані анонімні джерела. Стратегія Данії полягає в тому, щоб применшити значення загрози в дискусіях та не загострювати конфлікт.

Голова уряду Данії відвідувала канцлера Німеччини Олафа Шольца в Берліні, президента Франції Емманюеля Макрона в Парижі та генерального секретаря НАТО Марка Рютте у Брюсселі у вівторок 28 січня. У своїх заявах вони уникали прямих згадок про кризу в Гренландії, зазначають журналісти, проте Шольц наголосив, що непорушність державних кордонів є фундаментальним принципом міжнародного права, якого мають дотримуватися всі.

"Цей принцип має застосовуватися — до всіх. Я також чітко заявив тут кілька днів тому: кордони не можна переміщувати силою, кого б це не стосувалося", — сказав канцлер Німеччини.

Трамп вимагає Гренландію: Данія збільшує оборонні витрати

Автори матеріалу зауважують, що бажання Трампа отримати Гренландію нагадує про його перший термін і нікуди не зникне, і він відмовився виключити застосування сили для досягнення мети. 47-й президент США висміяв спроможність Королівства Данія захищати острів. Сполучені Штати мають у Гренландії авіабазу з кінця Другої світової війни та можуть збільшувати свою військову присутність на цій території, якщо проконсультуються та проінформують місцеву владу і владу Данії.

Данія виділить кошти на нові військові кораблі з оборонного бюджету, який розширили після повномасштабного вторгнення Росії до України, а міністр оборони Данії заявив, що країна витратить понад 70 мільярдів доларів на власну армію до 2033 року, пишуть журналісти. Також у 2025 році уряд і більшість опозиційних партій планують розпочати переговори щодо другого арктичного оборонного пакета.

"Ми стикаємося з більш невизначеною реальністю, реальністю, яка вимагає ще більш об’єднаної Європи та більшої співпраці. Європа, наш континент, заснована на ідеї, що співпраця, а не конфронтація призведе до миру, прогресу, процвітання, тож шануймо цю ідею", – сказала Фредеріксен під час виступу у Берліні.

Нагадаємо, 25 січня ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп після інавгурації телефонував до прем'єр-міністрки Данії Метте Фредеріксен, погрожував та вимагав продати Гренландію. За інформацією журналістів, розмова тривала близько 45 хвилин і після неї влада Данії перебувала в кризовому режимі.

26 січня Дональд Трамп пояснив журналістам, навіщо США острів Гренландія. За його словами, це потрібно "для захисту вільного світу", а відмова Данії від угоди буде "недружнім актом".