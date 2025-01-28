Франція планує відправити війська до Гренландії через погрози Трампа, — глава МЗС

За словами глави французького МЗС Жана-Ноеля Барро, Франція почала обговорювати з Данією дислокацію військ, але влада Данії не хоче, щоб ця ідея знайшла своє продовження.

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Франція обговорила з Данією виправляння військ до Гренландії у відповідь на неодноразові погрози президента США Дональда Трампа анексувати данську територію. Таку заяву зробив глава французького МЗС Жан-Ноель Барро. Про це повідомляє Politico.

Барро сказав в інтерв'ю французькому радіо Sud, що Франція "почала обговорювати [розгортання військ] з Данією", але все ж "Данія не бажає", щоб така ідея знайшла своє продовження.

Коментарі Барро прозвучали в той час, коли данська прем'єр-міністрка Метте Фредеріксен перебувала в турі європейськими столицями, щоб заручитися підтримкою союзників у протистоянні з Трампом.

Президент США, який нещодавно вступив на посаду, дедалі більше зосереджується на домаганнях на величезний арктичний острів і демонстративно не відкидає використання військової сили або економічного примусу, щоб відібрати його в Данії.

Фредеріксен була в Берліні та Парижі у вівторок вранці, де провела бесіди з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Еммануелем Макроном. Вона також збирається зустрітися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі.

"Якщо Данія попросить про допомогу, Франція допоможе, — сказав він. — Європейські кордони суверенні, хай то північ, південь, схід або захід... ніхто не може дозволити собі втручатися в наші кордони".

Барро також сказав, що на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу в Брюсселі в понеділок його колеги висловили свою "дуже сильну підтримку" Копенгагену і "готові розглянути [відправлення військ]" у разі потреби.

Однак міністр закордонних справ Франції заявив, що не вірить, що США можуть вдертися в Гренландію.

"Цього не станеться, люди не вдираюься на території ЄС", — заявив він.

Нагадаємо, що Трампу більше не дозволяють безконтрольно телефонувати. За цим стежить спеціальна людина.

Також повідомлялося, що Трамп агресивно вимагає віддати Гренландію, а Данія звернулася по допомогу до Європи.