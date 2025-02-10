Оденут Микки Мауса в шлем викинга: в Дании хотят выкупить у Трампа Калифорнию

Общественные деятели установили цену, за которую датчане могут приобрести Калифорнию — 1 триллион долларов, а это 200 тысяч крон с каждого жителя страны.

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В Дании ответили на заявления президента США Дональда Трампа относительно его желания "приобрести" Гренландию. Здесь в свою очередь предлагают выкупить Калифорнию. Об этом пишет Daily Mail.

Жители Дании зарегистрировали на ресурсе Denmarkification петицию, в которой призывают Данию приобрести американский штат Калифорния.

"Вы когда-то смотрели на карту и думали: "Знаете, что нужно Дании? Больше солнца, пальм и роликовых коньков". Что ж, у нас есть уникальная возможность воплотить эту мечту в реальность. Купим Калифорнию у Дональда Трампа", — говорится в заявлении.

В петиции активисты отметили, что Трамп может продать Калифорнию, потому что не является ее сторонником, а сам штат называл "самым разрушительным" в США и годами враждовал с его лидерами.

Общественные деятели установили цену, за которую датчане могут приобрести Калифорнию — 1 триллион долларов, а это 200 тысяч крон с каждого жителя страны.

"Пропустите несколько латте, и вы в золоте. Мы отправим наших лучших участников переговоров — руководителей Lego и актеров сериала "Борген". В национальных интересах будет продвигать необыкновенное наследие нашей страны, поэтому Калифорния станет Новой Данией. Лос-Анджелес? Скорее, Лос-Анджелес. Мы принесем гигиену в Голливуд, велосипедные дорожки в Беверли-Хиллз и органические smørrebrød (бутерброды) на каждом углу", -говорится в плане покупки Калифорнии у США.

По состоянию на 10 февраля петиция собрала 198 284 подписи.

"Почему Трамп мог бы продать [Калифорнию]. Относительно воли граждан? Ну, давайте посмотрим на факты — когда это его останавливало? Если Трамп захочет продать Калифорнию, он продаст Калифорнию", — отмечается в инициативе.

Как пишет "Denmarkification", после "сделки" Диснейленд будет переименован в "Ганс Христиан Андерсенленд", а Микки Маус одет в шлем викинга. Инициатор кампании Ксавье Дютуа заявил изданию Politico, что в качестве переговорщиков могли бы выступить руководители датской компании Lego, поскольку "работа с детьми, устраивающими истерики из-за пропавших кубиков, сделала их экспертами в переговорах".

Напомним, что подавляющее большинство населения Гренландии выступает против выхода из королевства Дании в пользу присоединения к США. 85% населения острова не хотят быть частью Америки.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о стратегическом интересе США к крупнейшему острову мира, подчеркивая, что его присоединение необходимо из соображений безопасности. При этом он настаивал, что жители острова не удовлетворены своим нынешним статусом в составе Дании.