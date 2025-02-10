Одягнуть Міккі Мауса у шолом вікінга: у Данії хочуть викупити у Трампа Каліфорнію

Громадські діячі встановили ціну, за яку данці можуть придбати Каліфорнію — 1 трильйон доларів, а це 200 тисяч крон із кожного жителя країни.

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У Данії відповіли на заяви президента США Дональда Трампа щодо його бажання "придбати" Гренландію. Тут в свою чергу пропонують викупити Каліфорнію. Про це пише Daily Mail.

Жителі Данії зареєстрували на ресурсі Denmarkification петицію, в якій закликають Данію придбати американський штат Каліфорнія.

"Ви колись дивилися на карту і думали: "Знаєте, що потрібно Данії? Більше сонця, пальм та роликових ковзанів". Що ж, у нас є унікальна можливість втілити цю мрію в реальність. Купимо Каліфорнію у Дональда Трампа", — йдеться у заяві.

В петиції активісти зауважили, що Трамп може продати Каліфорнію, бо не є її прихильником, а сам штат називав "найруйнівнішим" у США і роками ворогував з його лідерами.

Громадські діячі встановили ціну, за яку данці можуть придбати Каліфорнію — 1 трильйон доларів, а це 200 тисяч крон із кожного жителя країни..

"Пропустіть кілька латте, і ви в золоті. Ми відправимо наших найкращих учасників переговорів – керівників Lego та акторів серіалу "Борген". У національних інтересах просуватиме надзвичайну спадщину нашої країни, тому Каліфорнія стане Новою Данією. Лос-Анджелес? Швидше, Løs Ångeles. Ми принесемо гігієну в Голлівуд, велосипедні доріжки в Беверлі-Хіллз та органічні smørrebrød (бутерброди) на кожному розі", -йдеться у плані купівлі Каліфорнії у США.

Станом на 10 лютого петиція зібрала 198 284 підписи.

"Чому Трамп міг би продати [Каліфорнію]. Щодо волі громадян? Ну, погляньмо на факти – коли це його зупиняло? Якщо Трамп захоче продати Каліфорнію, він продасть Каліфорнію", – зазначається в ініціативі.

Як пише "Denmarkification", після "угоди" Діснейленд буде перейменовано на "Ганс Християн Андерсенленд", а Міккі Маус одягнений у шолом вікінга. Ініціатор кампанії Ксав'є Дютуа заявив виданню Politico, що як переговорники могли б виступити керівники датської компанії Lego, оскільки "робота з дітьми, які влаштовують істерики через зниклі кубики, зробила їх експертами в переговорах".

Нагадаємо, що переважна більшість населення Гренландії виступає проти виходу з королівства Данії на користь приєднання до США. 85% населення острова не хочуть бути частиною Америки.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про стратегічний інтерес США до найбільшого острова світу, наголошуючи, що його приєднання необхідне з міркувань безпеки. При цьому він наполягав, що жителі острова не задоволені своїм нинішнім статусом у складі Данії.