Без пары, но не одни: молодежь назвала желаемого "партнера" на День влюбленных, — опрос

Два опроса в Британии показали, что молодежь в возрасте до 27 лет выберет своего четвероногого любимца, а не партнера в День влюбленных 14 февраля. В то же время старшая возрастная группа от 45 до 60 лет имеет несколько иные приоритеты.

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Опрос британской компании Burns Pet Nutrition выявил, что почти половина молодежи в возрасте до 27 лет предпочитают провести День святого Валентина со своим домашним любимцем, чем с партнером. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Журналисты пишут, что четверть опрошенных также подтвердила, что проявляют больше нежности к пушистым любимцам, чем ко второй половинке. Также около 10% опрошенных подтвердили, что предпочтут вежливое поведение своего любимца, чем поведение партнера/партнерши.

Опрос Burns Pet Nutrition также показал, что почти половина представителей молодежи купят подарки на День святого Валентина своим любимцам. Почти каждый десятый планирует потратить от 50 до 100 фунтов (2580-5160 грн).

В то же время 25% респондентов из группы людей в возрасте от 45 до 60 лет получают подарки для своих пушистых от своего окружения. И только 12% опрошенных проведут 14 февраля со своим домашним любимцем.

Ветеринар Эмили Бордман говорит, что эти цифры показывают, насколько внимательными к своим домашним любимцам являются хозяева. Она говорит, что даже в исключительно "человеческие праздники" животные остаются приоритетным выбором.

"Независимо от того, это уютная ночь, или прогулка, или особое угощение, домашние животные привлекают внимание в этот День святого Валентина!" — рассказала специалистка по ветеринарии.

Журналисты пишут, что похожий опрос провели среди членов Кинологического клуба Британии. По их данным, почти половина респондентов заявили, что проведут праздник 14 февраля со своими четвероногими и отдадут предпочтение именно им, чем второй половинке.

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