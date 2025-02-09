Без пари, але не самі: молодь назвала бажаного "партнера" на День закоханих, — опитування

Два опитування в Британії показали, що молодь віком до 27 років обере свого чотирилапого улюбленця, а не партнера в День закоханих 14 лютого. Водночас старша вікова група від 45 до 60 років має дещо інші пріоритети.

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Опитування британської компанії Burns Pet Nutrition виявило, що майже половина молоді віком до 27 років воліють провести День святого Валентина зі своїм домашнім улюбленцем, аніж з партнером. Про це повідомляє британське видання The Sun.

Журналісти пишуть, що чверть опитаних також підтвердила, що виявляють більше ніжності до пухнастих улюбленців, аніж до другої половинки. Також близько 10% опитаних підтвердили, що віддадуть перевагу чемній поведінці свого улюбленця, аніж поведінці партнера/партнерки.

Опитування Burns Pet Nutrition також показало, що майже половина представників молоді куплять подарунки на День святого Валентина своїм улюбленцям. Майже кожен десятий планує витратити від 50 до 100 фунтів (2580-5160 грн).

Водночас 25% респондентів з групи людей віком від 45 до 60 років отримують подарунки для своїх пухнастих від свого оточення. Та лише 12% опитаних проведуть 14 лютого зі своїм домашнім улюбленцем.

Ветеринарка Емілі Бордман каже, що ці цифри показують, наскільки уважними до своїх домашніх улюбленців є власні господарі. Вона каже, що навіть у винятково "людські свята" тварини залишаються пріоритетним вибором.

"Незалежно від того, чи це затишна ніч, чи прогулянка, чи особливе частування, домашні тварини привертають увагу цього Дня святого Валентина!" — розповіла ветеринарка.

Журналісти пишуть, що схоже опитування провели серед членів Кінологічного клубу Британії. За їх даними, майже половина респондентів заявили, що проведуть свято 14 лютого зі своїми чотирилапими та віддадуть перевагу саме їм, аніж другій половинці.

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