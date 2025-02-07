Завжди думайте про їжу для них: експертка розповіла про найслухняніші породи собак

Експертка зазначила, що слухняні собаки завжди мотивовані їжею або іншою винагородою. Якщо ж тварина не зацікавлена у цьому, то варто подумати про краще частування.

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Перед тим, як заводити собаку, краще дізнатись про характер кожної породи, адже є такі, що краще піддаються дресуванню. Ветеринарна лікарка, докторка Ребекка Макміллан розповіла Express, що існує чотири породи собак, які зазвичай відрізняються слухняністю. За умови правильного виховання та дресування вони можуть стати зразковими "співмешканцями".

"З правил завжди є винятки, але на мій досвід, до найслухняніших порід собак належать бордер колі, пуделі, лабрадори-ретрівери та німецькі вівчарки", — розповіла вона.

Ветеринарка пояснила, що слухняні собаки зазвичай мотивовані їжею або іншою винагородою. Як правило, вони розумні та прагнуть до нових знань. Можливо, їх і розводили через характер, який може бути корисним.

За словами експертки, неслухняність собаки може бути пов'язана з тим, що вона "занадто сповнена енергії й не може зосередитися". Нестача фізичних вправ або нудьга можуть негативно позначитися на концентрації уваги будь-якого собаки.

"Можливо, ваш собака не зацікавлений у нагородах, які ви йому пропонуєте, тому вам слід подумати про цінніше частування", — додала вона.

Спроба ж навчити собаку надто багатьом новим речам одночасно також може виявитися проблематичною. Тому тренування краще проводити так, щоб тварину нічого не відволікало і зосереджуватись на одній новій навичці за раз.

Ускладнити дресування може упертий або незалежний характер собаки. Однак за терпіння та послідовності вони також можуть навчитися виконувати команди свого господаря.

Раніше експерт розповідав, яких собак він би не заводив у жодному випадку. У багатьох з цих порід проблеми зі здоров'ям, соціалізацією та поведінкою.

Також фахівці розповідали, яких собак майже не потрібно вигулювати. Цим собакам буде достатньо всього пів години побігати — це можуть бути дві короткі 15-хвилинні прогулянки. Решту часу вони із задоволенням полежать з господарем на дивані.