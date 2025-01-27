Агресивні та голосисті: експерт розповів, яких собак він би не заводив в жодному випадку

За словами експерта, у багатьох з цих порід проблеми зі здоров'ям, соціалізацією та поведінкою.

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Вибір собаки — нелегке завдання, адже деякі породи — віддані друзі, інші можуть перевернути будинок з ніг на голову. Не кожна порода підійде всім людям. Відомий ветеринар Амір Анварі на своїй сторінці в TikTok розповів про п'ять популярних порід собак, яких би він ніколи не завів у себе вдома.

Які породи не варто заводити вдома

Шарпеї можуть бути неймовірно впертими й це ускладнює їх дресування. Якщо ж ці породи не соціалізовані, вони можуть бути досить агресивними. Крім того, шарпеї через безліч складок на шкірі схильні до шкірних інфекцій.

Сибірські хаскі — настільки голосисті собаки, що, "здається, ніколи не замовчать". Представники цієї породи неймовірно енергійні. Якщо у них не буде достатньої кількості фізичних вправ, собаки будуть неслухняними. Крім того, вони схильні до втеч і знайдуть способи вибратись із будинку.

На думку експерта, кокер-спанієлі милі, однак вони можуть бути також дуже неспокійними, схильними до тривоги та досить агресивними. Також у цієї породи можуть бути проблеми із суглобами. Крім того, ці домашні улюбленці схильні до вушних інфекцій.

Голдендудль схожий на великого плюшевого ведмедя, однак це порода з "найвищими рахунками за ветеринара" — ці собаки схильні до хронічних захворювань, проблем зі стегнами та алергії. Часто, за словами Аміра Анварі, їм потрібне постійне лікування. Окрім цього, голдендудлі дуже прив'язані до своїх господарів, тому вони можуть страждати від страху розлуки.

Чихуахуа — досить агресивна порода, однак їх агресія ґрунтується на страху. Ці собаки настільки крихітні, що всього бояться. Це означає, що вони становляться агресивними, що ускладнює їх соціалізацію, а іноді й лікування.

Раніше фахівці розповідали, які собаки вважаються найвихованішими. Ці породи від природи мають прекрасний характер.

Також експерти зазначали, яких собак майже не потрібно вигулювати. Цим собакам буде достатньо прогулятись всього пів години — решту часу вони можуть лежати на дивані.