Із задоволенням полежать з вами на дивані: яких собак майже не потрібно вигулювати

За словами експертки, цим собакам буде достатньо всього пів години побігати — це можуть бути дві короткі 15-хвилинні прогулянки.

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Собака — найпопулярніша домашня тварина. Однак перед тим, як її завести вдома, варто дізнатись про породу все — адже якщо у людини мало вільного часу, не кожна порода їй підійде. Провідна ветеринарна лікарка, докторка ветеринарної медицини, член Королівського коледжу ветеринарної хірургії Кірстен Роннгрен розповіла Еxpress, яких собак варто заводити в цьому випадку

"Загалом існують породи, які, як правило, мають більшу чи меншу потребу у фізичних вправах протягом дня для підтримки фізичного здоров'я та розумової стимуляції", — додала вона.

Експерта зазначила, що дрібні породи, такі як чихуахуа, тер'єри чи такси, зазвичай вимагають найменшої кількості щоденних вправ. Їх можна вигулювати пів години щодня — це можуть бути дві короткі 15-хвилинні прогулянки по вулиці.

Однак ветеринар розповіла, як була свідком, як тер'єри "проходили разом зі своїми господарями 10 миль". Це свідчить про варіативність кожної собаки попри її породу.

"При визначенні того, який тип собаки підійде для необхідного вам обсягу активності, важливо враховувати її породу, але ми також повинні пам'ятати, що це багато в чому залежить від самого собаки", — підкреслила докторка Роннгрен.

Вона додала, що є багато способів забезпечити активність своєму собаці. Це можуть бути як короткі прогулянки, так і різноманітні ігри та заняття — це чудові варіанти для господарів забезпечити собаці рух.

Важливо також пам'ятати, що 30 хвилин — це лише відправна точка. Вибір активності повинен ґрунтуватися на віці собаки, породі, загальному стані здоров'я, наявних захворюваннях, можливостях власника та індивідуальному типі особистості собаки.

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