По словам эксперта, этим собакам будет достаточно всего полчаса побегать — это могут быть две короткие 15-минутные прогулки.

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Собака — самое популярное домашнее животное. Однако перед тем, как ее завести дома, стоит узнать о породе все — ведь если у человека мало свободного времени, не каждая порода ему подойдет. Ведущий ветеринарный врач, доктор ветеринарной медицины, член Королевского колледжа ветеринарной хирургии Кирстен Роннгрен рассказала Ехргеѕѕ, каких собак стоит заводить в этом случае

"В целом существуют породы, которые, как правило, имеют большую или меньшую потребность в физических упражнениях в течение дня для поддержания физического здоровья и умственной стимуляции", — добавила она.

Эксперта отметила, что мелкие породы, такие как чихуахуа, терьеры или таксы, обычно требуют наименьшего количества ежедневных упражнений. Их можно выгуливать полчаса ежедневно — это могут быть две короткие 15-минутные прогулки по улице.

Однако ветеринар рассказала, как была свидетелем, как терьеры "проходили вместе со своими хозяевами 10 миль". Это свидетельствует о вариативности каждой собаки, несмотря на ее породу.

"При определении того, какой тип собаки подойдет для необходимого вам объема активности, важно учитывать ее породу, но мы также должны помнить, что это во многом зависит от самой собаки", — подчеркнула доктор Роннгрен.

Она добавила, что есть много способов обеспечить активность своей собаке. Это могут быть как короткие прогулки, так и разнообразные игры и занятия — это отличные варианты для хозяев обеспечить собаке движение.

Важно также помнить, что 30 минут — это лишь отправная точка. Выбор активности должен основываться на возрасте собаки, породе, общем состоянии здоровья, имеющихся заболеваниях, возможностях владельца и индивидуальном типе личности собаки.

Ранее эксперты рассказывали о самых громких собаках, которые любят лаять. "Болтливость" определенных пород собак объясняется генами и образом жизни их предков.

Перед тем, как завести собаку, стоит также помнить о топе самых спокойных пород собак, которые с удовольствием с вами поспят. Они любят спокойно проводить время и найдут общий язык со всеми членами семьи.