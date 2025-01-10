Подумайте перед тем, как ее заводить: топ самых громких пород собак, которые любят лаять (фото)

Эксперт рассказывает, что такая "разговорчивость" определенных пород собак объясняется генами и образом жизни их предков.

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Перед тем, как заводить собаку, стоит узнать о породе как можно больше. В частности, некоторые домашние любимцы могут сильнее лаять — этот факт может стать критическим, например, для семей с детьми. Country Living со ссылкой на специалиста по поведению и дрессировке собак из благотворительной организации Woodgreen Pets Charity Бритт Розендаль рассказывает о самых "голосистых" породах собак.

Рейтинг собак, которые любят лаять

Важно помнить, что лай — это способ общения для собак. Эксперт отмечает, что собака может издавать различные звуки из-за своих негативных эмоций, от скуки, разочарования, беспокойства, возбуждения или с целью привлечения внимания. Она рассказала о самых "громких" собаках.

Одной из собак, которая любит лаять, является такса. Эта порода выведена в Германии для охоты на животных, которые живут в норах.

"Поскольку это охотничьи собаки, они могут быть более громкими, чем среднестатистическая домашняя собака. Еще один аспект, который может сделать их громкими, заключается в том, что они отличные маленькие сторожевые псы, поэтому они предупредят вас в случае опасности или при приближении других к дому", — рассказала Бритт Розендаль.

Такса Фото: thedoxieworld/instagram

Бигли были выведены для того, чтобы воем во время охоты предупреждать охотников о своем местонахождении и добыче. Поэтому для них характерен вой и лай.

Бигль

Также разговорчивыми являются сибирские хаски. Они часами могут поскуливать, стонать и выть.

"Для этого есть несколько причин. Во-первых, исследования показывают, что их ДНК тесно связана с волчьей, поэтому их вой больше похож на вой их предков. Во-вторых, хаски были ездовыми собаками и путешествовали на большие расстояния; общение было важным, а скуление или вой передаются на большее расстояние, чем лай", — рассказывает эксперт.

Сибирский хаски

Бишон фризе также довольно голосистые и издают характерный пронзительный лай. В целом они отличаются игривым и интересным характером.

Бишон Фризе

Померанский шпиц также любит громко общаться. Таким образом этот домашний любимец может предупреждать об опасности или же способом привлечения внимания. Также они могут лаять из-за чувства тревожности или уязвимости.

Померанский шпиц

Также имеют характерный громкий лай немецкая овчарка.

"Немецкие овчарки имеют долгую историю совместной работы с людьми, помогая им пасти скот и выполняя функции защиты. Их часто используют в полиции из-за их высокой способности к обучению и защитных инстинктов.... Благодаря этому они могут быть громкими в присутствии незнакомцев и других собак", — добавила Бритт Розендаль.

Напомним, ранее эксперты рассказывали о топе самых добрых собак. Благодаря своему замечательному характеру эти собаки легко "находят общий язык" со всеми членами семьи.

Специалисты также отмечали, какие породы считаются самыми преданными. Однако их нужно дрессировать и социализировать с детства, чтобы домашний любимец вырос с прекрасным характером.