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МирФан

Подумайте перед тем, как ее заводить: топ самых громких пород собак, которые любят лаять (фото)

Собака, лай, порода собак, животное, домашний любимец
Эксперты назвали самых шумных собак

Эксперт рассказывает, что такая "разговорчивость" определенных пород собак объясняется генами и образом жизни их предков.

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Перед тем, как заводить собаку, стоит узнать о породе как можно больше. В частности, некоторые домашние любимцы могут сильнее лаять — этот факт может стать критическим, например, для семей с детьми. Country Living со ссылкой на специалиста по поведению и дрессировке собак из благотворительной организации Woodgreen Pets Charity Бритт Розендаль рассказывает о самых "голосистых" породах собак.

Рейтинг собак, которые любят лаять

Важно помнить, что лай — это способ общения для собак. Эксперт отмечает, что собака может издавать различные звуки из-за своих негативных эмоций, от скуки, разочарования, беспокойства, возбуждения или с целью привлечения внимания. Она рассказала о самых "громких" собаках.

Одной из собак, которая любит лаять, является такса. Эта порода выведена в Германии для охоты на животных, которые живут в норах.

"Поскольку это охотничьи собаки, они могут быть более громкими, чем среднестатистическая домашняя собака. Еще один аспект, который может сделать их громкими, заключается в том, что они отличные маленькие сторожевые псы, поэтому они предупредят вас в случае опасности или при приближении других к дому", — рассказала Бритт Розендаль.

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Такса
Фото: thedoxieworld/instagram

Бигли были выведены для того, чтобы воем во время охоты предупреждать охотников о своем местонахождении и добыче. Поэтому для них характерен вой и лай.

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Бигль

Также разговорчивыми являются сибирские хаски. Они часами могут поскуливать, стонать и выть.

"Для этого есть несколько причин. Во-первых, исследования показывают, что их ДНК тесно связана с волчьей, поэтому их вой больше похож на вой их предков. Во-вторых, хаски были ездовыми собаками и путешествовали на большие расстояния; общение было важным, а скуление или вой передаются на большее расстояние, чем лай", — рассказывает эксперт.

Сибирский хаски Fullscreen
Сибирский хаски

Бишон фризе также довольно голосистые и издают характерный пронзительный лай. В целом они отличаются игривым и интересным характером.

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Бишон Фризе

Померанский шпиц также любит громко общаться. Таким образом этот домашний любимец может предупреждать об опасности или же способом привлечения внимания. Также они могут лаять из-за чувства тревожности или уязвимости.

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Померанский шпиц

Также имеют характерный громкий лай немецкая овчарка.

"Немецкие овчарки имеют долгую историю совместной работы с людьми, помогая им пасти скот и выполняя функции защиты. Их часто используют в полиции из-за их высокой способности к обучению и защитных инстинктов.... Благодаря этому они могут быть громкими в присутствии незнакомцев и других собак", — добавила Бритт Розендаль.

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Напомним, ранее эксперты рассказывали о топе самых добрых собак. Благодаря своему замечательному характеру эти собаки легко "находят общий язык" со всеми членами семьи.

Специалисты также отмечали, какие породы считаются самыми преданными. Однако их нужно дрессировать и социализировать с детства, чтобы домашний любимец вырос с прекрасным характером.