Подумайте перед тим, як її заводити: топ найгучніших порід собак, які люблять гавкати (фото)

Експертка розповідає, що така "балакучість" певних порід собак пояснюється генами та способом життя їх предків.

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Перед тим, як заводити собаку, варто дізнатись про породу якомога більше. Зокрема, деякі домашні улюбленці можуть сильніше гавкати — цей факт може стати критичним, наприклад, для сімей з дітьми. Country Living з посиланням на фахівчиню із поведінки та дресування собак з благодійної організації Woodgreen Pets Charity Брітт Розендаль розповідає про "найголосистіші" породи собак.

Рейтинг собак, які люблять гавкати

Важливо пам'ятати, що гавкання — це спосіб спілкування для собак. Експертка зазначає, що собака може видавати різноманітні звуки через свої негативні емоції, від нудьги, розчарування, занепокоєння, збудження або з метою привернення уваги. Вона розповіла про "найгучніших" собак.

Однією із собак, яка любить гавкати, є такса. Ця порода виведена в Німеччині для полювання на тварин, які живуть в норах.

"Оскільки це мисливські собаки, вони можуть бути більш гучними, ніж середньостатистичний домашній собака. Ще один аспект, який може зробити їх голосними, полягає в тому, що вони чудові маленькі сторожові пси, тому вони попередять вас в разі небезпеки або при наближенні інших до будинку", — розповіла Брітт Розендаль.

Такса Фото: thedoxieworld/instagram

Біглі були виведені для того, щоб виттям під час полювання попереджати мисливців про своє місцезнаходження та здобич. Тому для них характерне виття та гавкіт.

Бігль

Також балакучими є сибірські хаскі. Вони годинами можуть скиглити, стогнати та вити.

"Для цього є кілька причин. По-перше, дослідження показують, що їхня ДНК тісно пов'язана з вовчою, тому їх виття більше схоже на виття їхніх предків. По-друге, хаскі були їздовими собаками й мандрували на великі відстані; спілкування було важливим, а скиглення чи виття передаваються на більшу відстань, ніж гавкіт", — розповідає експертка.

Сибірський хаскі

Бішон фризе також є доволі голосистими та видавати характерний пронизливий гавкіт. Загалом вони відрізняються грайливим та цікавим характером.

Бішон фрізе

Померанський шпіц також любить гучно спілкуватись. Таким чином цей домашній улюбленець може попереджати про небезпеку або ж способом привернення уваги. Також вони можуть гавкати через почуття тривожності чи вразливості.

Померанський шпіц

Також мають характерний гучний гавкіт німецька вівчарка.

"Німецькі вівчарки мають довгу історію спільної роботи з людьми, допомагаючи їм пасти худобу та виконуючи функції захисту. Їх часто використовують у поліції через їхню високу здатність до навчання та захисні інстинкти…. Завдяки цьому вони можуть бути гучними у присутності незнайомців та інших собак", — додала Брітт Розендаль.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали про топ найдобріших собак. Завдяки своєму чудовому характеру ці собаки легко "знаходять спільну мову" з усіма членами родини.

Фахівці також зазначали, які породи вважаються найвідданішими. Однак їх потрібно дресувати та соціалізувати змалечку, щоб домашній улюбленець виріс з чудовим характером.