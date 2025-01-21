Могут "отжать" диван: топ самых спокойных пород собак, которые с удовольствием с вами поспят

Эти породы собак любят спокойно проводить время и найдут общий язык со всеми членами семьи.

Related video

Перед тем, как заводить собаку, стоит узнать о породе каждой породы. Некоторые собаки подходят активным людям, а любителям полежать на диване лучше заводить животное с подобным характером. Ветеринарный бихевиорист Лесли Синн рассказала Daily Paws о собаках со спокойным нравом.

Топ самых спокойных пород собак

Французские бульдоги считаются лучшими друзьями для пожилых людей и детей. Они умные, преданные и очень нуждаются во внимании своих хозяев.

Пудели умные, мягкие, ласковые, игривые и гипоаллергенные, насколько это возможно. Они любят учиться и часто стремятся угодить. Им может потребоваться немного больше упражнений, чем другим спокойным породам собак.

Кавалер кинг чарльз спаниель любит ежедневные прогулки. Это любящая и дружелюбная собака, которая захочет проводить с вами как можно больше времени.

Бассет-гаунд - собака среднего размера с длинными ушами и приветливой мордочкой. Один из самых спокойных псов, которых возможно когда-либо встретить.

Ирландский волкодав — крупная собака, которая является преданным и невозмутимым компаньоном, который прекрасно ладит с детьми. Общение и ранняя тренировка помогут раскрыть ее лучшие стороны.

Для тех, у кого дома много места, сенбернар — хороший выбор. Это одна из самых спокойных пород, они любящие, добродушные, терпеливые. Это отличный компаньон для пожилых людей, которые любят неторопливые прогулки.

Шолоицквинтл (мексиканская голая собака) не имеют шерсть или имеют её очень мало. Эти животные тихие и внимательные, любят ежедневные прогулки, небольшие походы и хотят много вашего внимания.

Ньюфаундленды любят гулять на природе и являются очень преданными. Заботливые и уравновешенные собаки хорошо переносят суету семейной жизни.

Очень редко лают английские бульдоги. Любимым местом у них является диван. Они очень любят детей, однако нуждаются в ранних тренировках.

Золотистые ретриверы являются умными, добродушными и считают себя важной частью вашей семьи. Также они очень любят других животных.

Спокойный темперамент у борзых. Эти собаки также очень любят обниматься. Необходимо также учитывать, что породе понадобятся дополнительная любовь, дрессировка и внимание.

Спокойный нрав у лабрадоров-ретриверов. Они также очень добродушные, преданные, легко поддаются дрессировке и стремятся угодить.

Мопсы очень озорные, игривые и дружелюбные. Эти животные обожают своих хозяев и ожидают к себе такой же любви.

Ранее эксперты рассказывали о самых громких породах собак, которые любят лаять. Такая "разговорчивость" определенных пород собак объясняется генами и образом жизни их предков.

Также специалисты отмечали, какие собаки считаются самыми воспитанными. У них от природы хороший характер.