Можуть "віджати" диван: топ найспокійніших порід собак, які із задоволенням з вами посплять

Ці породи собак люблять спокійно проводити час та знайдуть спільну мову з усіма членами сім'ї.

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Перед тим, як заводити собаку, варто дізнатись про породу кожної породи. Деякі собаки підходять активним людям, а любителям полежати на дивані краще заводити тварину з подібним характером. Ветеринарний біхевіорист Леслі Сінн розповіла Daily Paws про собак зі спокійною вдачею.

Топ найспокійніших порід собак

Французькі бульдоги вважаються найкращими друзями для людей похилого віку і дітей. Вони розумні, віддані та дуже потребують уваги своїх господарів.

Пуделі розумні, м’які, ласкаві, грайливі та гіпоалергенні, наскільки це можливо.Вони люблять вчитися і часто прагнуть догодити. Їм може знадобитися трохи більше вправ, ніж іншим спокійним породам собак.

Кавалер кінг чарльз спаніель любить щоденні прогулянки. Це люблячий і доброзичливий собака, який захоче проводити з вами якомога більше часу.

Басет-гаунд — собака середнього розміру з довгими вухами та привітною мордочкою. Один з найспокійніших псів, яких можливо колись зустріти.

Ірландський вовкодав — велика собака, яка є відданим та незворушним компаньйоном, який чудово ладнає з дітьми. Спілкування і раннє тренування допоможуть розкрити його кращі сторони.

Для тих, у кого вдома багато місця, сенбернар — хороший вибір. Це одна з найспокійніших порід, вони люблячі, добродушні, терплячі. Це відмінний компаньйон для людей похилого віку, які люблять неквапливі прогулянки.

Шолоїцкві́нтл (мексиканський голий собака) не мають шерсть або мають її дуже мало. Ці тварини тихі й уважні, люблять щоденні прогулянки, невеликі походи та хочуть багато вашої уваги.

Ньюфаундленд люблять гуляти на природі та є дуже відданими. Турботливі й врівноважені собаки добре переносять метушню сімейного життя.

Дуже рідко гавкають англійські бульдоги. Улюбленим місцем у них є диван. Вони дуже люблять дітей, однак потребують ранніх тренувань.

Золотисті ретривери є розумними, добродушними та вважають себе важливою частиною вашої сім’ї. Також вони дуже люблять інших тварин.

Спокійний темперамент у хортів. Ці собаки також дуже люблять обійматись. Необхідно також враховувати, що породі знадобляться додаткова любов, дресування та увага.

Спокійна вдача у лабрадорів-ретриверів. Вони також дуже добродушні, віддані, легко піддаються дресування та прагнуть догодити.

Мопси дуже пустотливі, грайливі та дружелюбні. Ці тварини обожнюють своїх господарів і очікують до себе такої ж любові.

Раніше експерти розповідали про найгучніших порід собак, які люблять гавкати. Така "балакучість" певних порід собак пояснюється генами та способом життя їхніх предків.

Також фахівці зазначали, які собаки вважаються найвихованішими. У них від природи гарний характер.