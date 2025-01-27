Агрессивные и голосистые: эксперт рассказал, каких собак он бы не заводил ни в коем случае

По словам эксперта, у многих из этих пород проблемы со здоровьем, социализацией и поведением.

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Выбор собаки — нелегкая задача, ведь некоторые породы — преданные друзья, другие могут перевернуть дом с ног на голову. Не каждая порода подойдет всем людям. Известный ветеринар Амир Анвари на своей странице в TikTok рассказал о пяти популярных породах собак, которых бы он никогда не завел у себя дома.

Какие породы не стоит заводить дома

Шарпеи могут быть невероятно упрямыми и это усложняет их дрессировку. Если же эти породы не социализированы, они могут быть достаточно агрессивными. Кроме того, шарпеи из-за множества складок на коже подвержены кожным инфекциям.

Сибирские хаски - настолько голосистые собаки, что, "кажется, никогда не замолчат". Представители этой породы невероятно энергичны. Если у них не будет достаточного количества физических упражнений, собаки будут непослушными. Кроме того, они склонны к побегам и найдут способы выбраться из дома.

По мнению эксперта, кокер-спаниели милые, однако они могут быть также очень беспокойными, склонными к тревоге и достаточно агрессивными. Также у этой породы могут быть проблемы с суставами. Кроме того, эти домашние любимцы склонны к ушным инфекциям.

Голдендудль похож на большого плюшевого медведя, однако это порода с "самыми высокими счетами за ветеринара" — эти собаки склонны к хроническим заболеваниям, проблемам с бедрами и аллергии. Часто, по словам Амира Анвари, им требуется постоянное лечение. Кроме этого, голдендудли очень привязаны к своим хозяевам, поэтому они могут страдать от страха разлуки.

Чихуахуа — достаточно агрессивная порода, однако их агрессия основывается на страхе. Эти собаки настолько крошечные, что всего боятся. Это означает, что они становятся агрессивными, что затрудняет их социализацию, а иногда и лечение.

Ранее специалисты рассказывали, какие собаки считаются самыми воспитанными. Эти породы от природы обладают прекрасным характером.

Также эксперты отмечали, каких собак почти не нужно выгуливать. Этим собакам будет достаточно прогуляться всего полчаса — остальное время они могут лежать на диване.