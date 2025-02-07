Всегда думайте о еде для них: эксперт рассказала о самых послушных породах собак

Эксперт отметила, что послушные собаки всегда мотивированы едой или другим вознаграждением. Если же животное не заинтересовано в этом, то стоит подумать о лучшем угощении.

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Перед тем, как заводить собаку, лучше узнать о характере каждой породы, ведь есть такие, которые лучше поддаются дрессировке. Ветеринарный врач, доктор Ребекка Макмиллан рассказала Express, что существует четыре породы собак, которые обычно отличаются послушанием. При условии правильного воспитания и дрессировки они могут стать образцовыми "сожителями".

"Из правил всегда есть исключения, но на мой опыт, к самым послушным породам собак относятся бордер колли, пудели, лабрадоры-ретриверы и немецкие овчарки", — рассказала она.

Ветеринарка объяснила, что послушные собаки обычно мотивированы едой или другим вознаграждением. Как правило, они умны и стремятся к новым знаниям. Возможно, их и разводили из-за характера, который может быть полезным.

По словам эксперта непослушание собаки может быть связано с тем, что она "слишком полна энергии и не может сосредоточиться". Недостаток физических упражнений или скука могут негативно сказаться на концентрации внимания любой собаки.

"Возможно, ваша собака не заинтересована в наградах, которые вы ей предлагаете, поэтому вам следует подумать о более ценном угощении", — добавила она.

Попытка же научить собаку слишком многим новым вещам одновременно также может оказаться проблематичной. Поэтому тренировки лучше проводить таким образом, чтобы животное ничего не отвлекало и сосредотачиваться на одном новом навыке за раз.

Усложнить дрессировку может упрямый или независимый характер собаки. Однако при терпении и последовательности они также могут научиться выполнять команды своего хозяина.

Ранее эксперт рассказывал, каких собак он бы не заводил ни в коем случае. У многих из этих пород проблемы со здоровьем, социализацией и поведением.

Также специалисты рассказывали, каких собак почти не нужно выгуливать. Этим собакам будет достаточно всего полчаса побегать — это могут быть две короткие 15-минутные прогулки. Остальное время они с удовольствием полежат с хозяином на диване.