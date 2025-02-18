РФ не ставила своей целью нанести ущерб энергетической системе Украины, — Лавров (видео)

После переговоров в Эр-Рияде министр иностранных дел РФ заявил, что Россия не подвергала опасности "системы энергоснабжения населения".

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что США на российско-американских переговорах предлагали ввести мораторий на нападения на энергетические объекты РФ и Украины. И заявил, что Россия атаковала только те энергообъекты, которые "обслуживают ВСУ". Об этом сообщает ТАСС.

Лавров про переговоры с представителями США

"Наши американские коллеги говорили ввести какой-то мораторий на нападения на энергетические объекты, мы объяснили, что мы никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают Вооруженные силы Украины", — заявил Лавров.

Отмечается, что предложение было высказано в контексте атаки ВСУ на насосную станцию "Кропоткинская".

Лавров заявил, что атака украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае — "это, по сути, нападение на энергетическую инфраструктуру Казахстана".

Лавров также заявил, что "можно только догадываться", что лежало в основе этого приказа, "отданного в Киеве". И, не называя президента Украины Владимира Зеленского по имени, Сергей Лавров сообщил, что "этого человека и его команду надо урезонить" и "дать ему по рукам".

При этом, напомним, Россия практически каждую ночь атакует регионы Украины десятками беспилотников, целью которых есть, как гражданские объекты, в том числе и жилые дома, так и энергообъекты. Так, только в ночь на 18 февраля ЗСУ сбили 103 вражеских БПЛА.

Напомним, переговоры в Саудовской Аравии между делегациями Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, которые прошли 18 февраля в Эр-Рияде без участия представителей Украины, якобы могут проложить путь к встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина уже на следующей неделе. Тем временем в США считают, что делегации США и РФ в Эр-Рияде преследовали разные цели. Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что российская делегация хочет улучшить американо-российские отношения. А американская делегация хочет начать переговоры о прекращении войны в Украине.