ВС РФ нанесли удар "Шахедами" по Украине: есть попадание в многоэтажку, зафиксированы пожары (фото, видео)

Россия массово атаковала украинские регионы беспилотниками типа "Шахед": в ряде областей раздавались взрывы, работала противовоздушная оборона. В одной из областей зафиксировано попадание "Шахеда" в жилую многоэтажку, из-за чего начался пожар.

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Начиная с вечера 17 февраля и в течение ночи 18 февраля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар беспилотниками — дронами-камикадзе типа "Шахед" — по украинским регионам. Россияне запускали беспилотники несколькими волнами с разных направлений: южного, восточного и северо-восточного. Под атакой оказались восточные, северные и центральные области Украины. Средства противовоздушной обороны работали в Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях. Фокус собрал информацию о вражеской атаке за вечер 17 и ночь 18 февраля.

Воздушные силы предупредили об угрозе БпЛА России около 20 ч. 17 февраля. Основное направление атаки — с востока в сторону центральных областей. "Шахеды" двигались через Сумскую область в направлении Черниговской и Киевской областей, также движение было зафиксировано на Харьковщине и Полтавщине. Группы беспилотников также Воздушные силы отслеживали на юге, где они залетали через Николаевскую и Херсонскую области в направлении центральных регионов.

Атака по Киевской области и столице

Вечером 17 февраля ВС РФ атаковали беспилотниками Киевскую область и в частности саму столицу. В нескольких районах города были слышны взрывы, мониторинговые каналы сообщали о работе системы противовоздушной обороны.

В результате ночной атаки по Киеву было зафиксировано падение обломков беспилотника в Святошинском районе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что произошло возгорание на одном из промышленных предприятий. Также в результате вражеского удара загорелись автомобили во дворе жилого дома, расположенном рядом с предприятием.

Информации о пострадавших или погибших в результате атаки по Киеву не поступало, как уточнил городской голова.

Вскоре информацию о падении обломков подтвердили в Киевской городской военной администрации. Там сообщили, что горят складские помещения в нежилой зоне, на место происшествия прибыли необходимые службы, чтобы локализовать пожар.

После этого в Киеве ненадолго отменили воздушную тревогу. Впоследствии ее снова объявили из-за новых волн ударных беспилотников. Во время следующей атаки взрывы раздавались в пригороде столицы, было громко также вблизи Ирпеня. В ОВА сообщили, что на Киевщине работает ПВО.

Кировоградская область

Во время ночной атаки беспилотники из южных регионов двигались в направлении центральных областей, в частности Кировоградской. Там вскоре прогремели взрывы.

Через некоторое время в Telegram-каналах сообщили о том, что вражеский беспилотник попал в жилую многоэтажку в Кировоградской области. Под ударом был город Долинская. На фото видно, как после удара в доме вспыхнул огонь и поднялся дым.

Информации от официальных источников пока нет. Также неизвестно о пострадавших или погибших в результате удара по Долинской на Кировоградщине.

Полтавская область

В Воздушных силах предупреждали также о движении ударных беспилотников в направлении Полтавщины. Там были слышны взрывы в областном центре, активно работала система противовоздушной обороны.

Вскоре в город долетела еще одна группа ударных БпЛА. Взрывы прогремели в Полтавском районе. О последствиях атаки по региону информации пока нет.

Черкасская область

Из Киевской и Полтавской областей часть беспилотников двигалась в направлении Черкасской области. Вскоре местные каналы сообщили о работе ПВО и звуках взрывов в Черкассах и недалеко от города.

О попадании или жертвах в результате атаки пока не сообщается

Напомним, ВС РФ почти ежедневно атакуют Украину беспилотниками. Так, вчера, 17 февраля, ночью Россия также нанесла массированный удар, в результате которого зафиксированы разрушения и аварийные отключения света в нескольких регионах. Об этом рассказал Фокус утром 17 февраля.

Едва ли не самый большой удар получил город Запорожье: его атаковало не менее 10 ударных дронов во время ночного обстрела 17 февраля.