Россияне ударили по Запорожью десятками "шахедов": детали вражеской атаки (видео)

В городе взрывные волны повредили складские помещения. Также загорелось нежилое здание.

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В ночь с 16 на 17 февраля ВС РФ совершили атаку на Запорожье, в которой применили по меньшей мере десять ударных "шахедов". Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Россияне атаковали город 10 беспилотниками. Как следствие — взрывной волной повреждены складские помещения, произошли возгорания", — написал Федоров.

Он также обнародовал видео с последствиями российской атаки, на котором видно пожар, который поднялся в нежилом здании.

"Из-за вражеской атаки произошел пожар в нежилом здании...Экстренные службы уже направляются на место", — отметил Федоров.

Председатель Запорожской ОВА также отметил, что, по предварительной информации, из-за атаки "шахедов" на Запорожье никто не пострадал.

Отметим, что о взрывах в городе стало известно около половины третьего ночи.

Напомним, в ночь на 17 февраля ВС РФ ударили "шахедами" по Харькову, в результате чего разрушениям подверглись разные районы города.

В ночь с 15 на 16 февраля ВС РФ ударили по Николаеву "шахедами".