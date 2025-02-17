РФ ударила по Харькову "шахедами": взрывалось в разных районах, что известно

В Холодногорском районе города поврежден жилой дом, в другом районе — админздание.

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В ночь с 16 на 17 февраля российские оккупационные войска ударили "шахедами" по Харькову, в результате чего разрушениям подверглись разные районы города. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

О первых взрывах в Харькове стало известно после часа ночи.

Впоследствии Терехов объяснил, куда именно прилетели вражеские "шахеды".

"В Холодногорском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БПЛА типа "Шахед" на территории частного домовладения, поврежден жилой дом", — написал Терехов.

Он также добавил, что в результате российской атаки у трех человек острая реакция на стресс.

Кроме того, оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова, а удар пришел неподалеку административного здания.

"В админздании и близлежащих домах кое-где выбиты стекла", — подчеркнул Терехов.

На момент публикации материала информации о погибших из-за российской атаки не было.

Напомним, в ночь с 15 на 16 февраля ВС РФ ударили по Николаеву "шахедами".

В ночь на 14 февраля дрон ВС РФ ударил по Чернобыльской АЭС, в результате чего загорелся саркофаг, который защищает мир от радиации.