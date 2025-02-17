РФ вдарила по Харкову "шахедами": вибухало в різних районах, що відомо

В Холодногірському районі міста пошкоджено житловий будинок, в іншому районі — адмінбудівлю.

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У ніч з 16 на 17 лютого російські окупаційні війська вдарили "шахедами" по Харкову, внаслідок чого руйнувань зазначили різні райони міста. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Про перші вибухи у Харкові стало відомо після першої години ночі.

Згодом Терехов пояснив, куди саме прилетіли ворожі "шахеди".

"У Холодногірському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БПЛА типу "Шахед" на території приватного домоволодіння, пошкоджено житловий будинок", — написав Терехов.

Він також додав, що внаслідок російської атаки у трьох людей гостра реакція на стрес.

Крім того, окупанти вдарили по Салтівському району Харкова, а удар прийшов неподалік адміністративної будівлі.

"В адмінбудівлі та прилеглих будинках подекуди вибиті шибки", — підкреслив Терехов.

На момент публікації матеріалу інформації про загиблих через російську атаку не було.

Нагадаємо, у ніч з 15 на 16 лютого ЗС РФ вдарили по Миколаєву "шахедами".

У ніч на 14 лютого дрон ЗС РФ вдарив по Чорнобильській АЕС, внаслідок чого загорівся саркофаг, який захищає світ від радіації.