Вибухи в Києві: ЗС РФ вдарили балістичними ракетами, перші фото руйнувань

Під ударами опинилися Оболонський, Святошинський і Голосіївський райони столиці. Ракетна атака забрала життя однієї людини, ще кількох було поранено, розповіли в ДСНС.

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Уранці 12 лютого російська армія атакувала Київ балістичними ракетами. Під ударами опинилися Оболонський, Святошинський і Голосіївський райони, повідомила пресслужба ДСНС України.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетних ударів. В Оболонському районі пошкоджено дві офісні будівлі, одна з них горіла. За відомостями мера Києва Віталія Кличка, одна людина загинула і троє постраждалих. Двох довелося госпіталізувати, а одному надали допомогу на місці.

У Святошинському районі горів дах багатоповерхівки, а в Голосіївському — двоповерхова складська будівля. Пожежники намагаються загасити вогонь. У районах атаки працюють понад 80 рятувальників і 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки, уточнили в ДСНС.

Пожежники намагаються загасити вогонь у районах ракетної атаки. Фото: Київ24

Київська обласна військова адміністрація зазначила, що окрім ракет уночі ворог атакував регіон дронами-камікадзе. В області працювали сили ППО, в Обухівському районі горіли нежитлові приміщення, а в Бориспільському уламки збитих БПЛА пошкодили 9 приватних будинків та автомобіль.

Чиновники попередньо зазначають, що серед мирного населення постраждалих немає, влучень в об'єкти критичної інфраструктури не було.

Нагадаємо, вранці 11 лютого окупанти вдарили ракетами по енергооб'єктах України. Довелося вводити екстрені відключення світла.

Полтавська область 11 лютого була під атакою ракетами "Калібр" і балістики. Вибухи чули в Лубенському та Миргородському районах.