РФ атакувала Миколаїв "шахедами": у місті пошкоджено цивільні та інфраструктурні об'єкти
В Миколаєві здійнялись пожежі. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про руйнування, які зазнав один з магазинів міста.
У ніч з 15 на 16 лютого російські окупаційні війська вдарили по Миколаєву "шахедами", внаслідок чого у місті пошкоджено цивільні та інфраструктурні об'єкти. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"В Миколаєві внаслідок атаки шахедів виникла пожежа, є пошкодження магазину", — написав Кім.
Він уточнив, що наразі відомо про одного постраждалого.
Водночас у моніторинговому телеграм-каналі "Николаевский Ванек" повідомили, що один з прильотів "шахеда" відбувся на проспекту Центральному.
"Є пожежі, пошкодження різних інфраструктурних і цивільних об'єктів", — йдеться у повідомленні.
Детальну інформацію щодо руйнувань та постраждалих внаслідок ворожої атаки обіцяють надати вранці 16 лютого.
Зазначимо, що про перші вибухи у місті стало відомо близько першої години ночі.
Нагадаємо, у ніч на 14 лютого дрон ЗС РФ вдарив по Чорнобильській АЕС, внаслідок чого загорівся саркофаг, який захищає світ від радіації.
Вранці 12 лютого російська армія атакувала Київ балістичними ракетами.