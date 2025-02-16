РФ атакувала Миколаїв "шахедами": у місті пошкоджено цивільні та інфраструктурні об'єкти

В Миколаєві здійнялись пожежі. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про руйнування, які зазнав один з магазинів міста.

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У ніч з 15 на 16 лютого російські окупаційні війська вдарили по Миколаєву "шахедами", внаслідок чого у місті пошкоджено цивільні та інфраструктурні об'єкти. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"В Миколаєві внаслідок атаки шахедів виникла пожежа, є пошкодження магазину", — написав Кім.

Він уточнив, що наразі відомо про одного постраждалого.

Водночас у моніторинговому телеграм-каналі "Николаевский Ванек" повідомили, що один з прильотів "шахеда" відбувся на проспекту Центральному.

Проспект Центральний у Миколаєві Фото: Скриншот

"Є пожежі, пошкодження різних інфраструктурних і цивільних об'єктів", — йдеться у повідомленні.

Детальну інформацію щодо руйнувань та постраждалих внаслідок ворожої атаки обіцяють надати вранці 16 лютого.

Зазначимо, що про перші вибухи у місті стало відомо близько першої години ночі.

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого дрон ЗС РФ вдарив по Чорнобильській АЕС, внаслідок чого загорівся саркофаг, який захищає світ від радіації.

Вранці 12 лютого російська армія атакувала Київ балістичними ракетами.