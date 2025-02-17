Росіяни вдарили по Запоріжжю десятками "шахедів": деталі ворожої атаки (відео)

У місті вибухові хвилі пошкодили складські приміщення. Також загорілась нежитлова будівля.

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У ніч з 16 на 17 лютого ЗС РФ здійснили атаку на Запоріжжя, в якій застосували щонайменше десять ударних "шахедів". Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни атакували місто 10 безпілотниками. Як наслідок — вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, сталися займання", — написав Федоров.

Він також оприлюднив відео з наслідками російської атаки, на якому видно пожежу, яка здійнялась у нежитловій будівлі.

"Через ворожу атаку сталася пожежа в нежитловій будівлі…Екстрені служби вже прямують на місце", — зазначив Федоров.

Голова Запорізької ОВА також наголосив, що, за попередньою інформацією, через атаку "шахедів" на Запоріжжя ніхто не постраждав.

Зазначимо, що про вибухи у місті стало відомо близько о пів на третю ночі.

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого ЗС РФ вдарили "шахедами" по Харкову, внаслідок чого руйнувань зазначили різні райони міста.

У ніч з 15 на 16 лютого ЗС РФ вдарили по Миколаєву "шахедами".