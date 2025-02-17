ВС РФ обстреляли Украину "шахедами": есть разрушения и отключение света (фото, видео)

Российская дроновая атака началась вечером 16 февраля и продолжалась в течение восьми часов, сообщило Воздушное командование. В Запорожье и под Борисполем горели промышленные предприятия и склады.

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В ночь на 17 февраля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину несколькими волнами дронов-камикадзе "Шахед", которые угрожали центральным и восточным областям. Средства противовоздушной обороны сбивали российские беспилотники в Сумской, Запорожской, Харьковской областях. Фокус собрал информацию о ночных обстрелах от военных областных и городских администраций, Воздушных сил.

Воздушные силы предупредили о пусках БПЛА РФ около 21 час. 16 февраля. Основное направление атаки — с востока в сторону центральных областей. Кроме того, группа вражеских беспилотников летели с юга и угрожали Одесской области.

В течение ночи военные сообщали о постепенном продвижении российских беспилотников. Сначала они достигли Полтавской и Кировоградской области до Киева. Затем — в Житомирскую и Хмельницкую, говорится в серии сообщений воздушного командования. Кроме того, была угроза для Николаевской области: БПЛА летели с севера, отмечается в заметке Воздушных сил в 1:17 ч. Об итогах работы ПВО пока информации нет.

Удар РФ 17 февраля — детали

На карте воздушных тревог указано, что сигнальную сирену в первую очередь включили в Черниговской, Сумской, Харьковской областях. Здесь тревога длилась около восьми часов — с 21 час. 16 февраля до 5:30 17 февраля. Тревога прокатилась до центральных областей и дошла до Житомирской (с 0:36 до 4:15) и Хмельницкой (с 1:47 до 3:03). В Киеве и Киевской области угроза продолжалась около шесть часов (до 4:52).

Запорожская ОВА и глава военной администрации Иван Федоров около 3:34 подтвердили ночную атаку российских дронов. В результате удара РФ начался пожар в нежилом помещении, заявил чиновник. Ночью враг запустил по Запорожью 10 беспилотников: люди не пострадали, работают экстренные службы, добавил он.

Харьковская ОГА и глава ОГА Олег Синегубов рассказали об ударе дронов по двум районам Харькова — Холодногорскому и Салтовскому. В Холодногорском районе выбило стекла в домах, три женщины получили реакцию на стресс, говорится в заметке. В Салтовском также пострадали стекла, раненых не было.

Глава Киевской ОГА Николай Калашник написал в Telegram, что над областью работали средства ПВО и удалось сбить российские цели. О количестве сбитых дронов чиновник не написал. По его словам, нет раненых, также не пострадали объекты инфраструктуры. Кроме того, чиновник отметил, что в Борипольском районе в результате атаки "Шахедов" начался пожар на промышленном производстве и складах. В Броварском — повреждение частных домов. На фото с места событий видим кучу кирпичей на месте удара, выбитые рамы стеклопакетов, поврежденные крыши.

Удар РФ 17 февраля — повреждено здание в Киевской области Фото: ГСЧС Удар РФ 17 февраля — повреждена кровля в Киевской области Фото: ГСЧС

Сумская ОВА в 6:59 опубликовала информацию об отражении российской дроновой атаки. Как выяснилось, над регионом ночью сбили восемь "шахедов". Впрочем, произошло попадание в СТО. Пострадало здание станции технического обслуживания и автомобили, которые находились внутри, говорится в сообщении. Нет информации о пострадавших людях.

Полтавская ОГА сообщила о работе ПВО над областью и о падении обломков "Шахеда" в Зеньковецкой громаде. Обломки повредили жилой дом и хозяйственную постройку, раненых нет, рассказали чиновники.

В Херсоне после ночной атаки РФ начались проблемы с электроснабжением, сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко. По словам чиновника, без света Днепровский и Центральный районы города, есть проблемы в Корабельном. Кроме того, есть проблемы с водоснабжением на микрорайон Корабел (Остров), заявил чиновник.

Отметим, в ночь на 12 февраля ВС РФ ударили по Киеву баллистическими ракетами, сообщили в Воздушных силах. Корреспондент Олег Борисов в эфире канала "Киев 24" заявил, что внутри российских ракет обнаружили западные чипы.

Напоминаем, 16 февраля российские средства поражения попали по инфраструктуре Николаева и город остался без электроснабжения, заявил глава ОВА Виталий Ким.