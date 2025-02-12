Обстрел Киева 12 февраля: в обломках российских ракет найдены европейские чипы, — СМИ (видео)

Корреспондент телеканала FREEДОМ Олег Борисов рассказал, что территория телеканала на 150-200 метров усеяна обломками российских ракет. По предварительной информации, РФ атаковала Киев баллистическими ракетами "Искандер".

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В результате утреннего удара войск России баллистическими ракетами по Киеву пострадал офис телеканала FREEДОМ. Сейчас вся территория поблизости в обломках российских ракет, в которых найдены европейские запчасти и чипы. Об этом сообщил корреспондент Олег Борисов в эфире канала "Киев24".

"Предварительно, это неофициальная информация, это только информация от криминалистов, которые сейчас отдали это все на экспертизу, уже нашли европейские детали в этой плате. Это говорит о том, что все же россиянам удается в свои ракеты вставлять эти все европейские чипы", — рассказал журналист.

Он добавил, что вся территория, где находится телеканал, сейчас в обломках от российских ракет — они находятся в диаметре 150-200 метров. По предварительной информации это были баллистические ракеты "Искандер".

Олег Борисов добавил, что это уже не первая атака на украинское вещание. Он вспомнил удар по телебашне на Дорогожичах и удар по башне в Харькове.

Атака на Киев 12 февраля: что известно

Напомним, ночью 12 февраля армия РФ ударила по Киеву баллистическими ракетами. В городе работало ПВО, были слышны звуки взрывов, после атаки начался пожар в одном из районов столицы.

Позже стало известно, что в результате обстрела погиб один человек. Также известно о 4 пострадавших, среди них есть ребенок. На атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что этот террор "не прекратится сам по себе".

В результате утреннего удара войск России баллистическими ракетами по Киеву пострадал офис телеканала FREEДОМ. Прилет был по промзоне, где располагается много офисных центров. В офисе телеканала повреждены окна и рабочее оборудование.

На атаку отреагировала народный депутат Марьяна Безуглая. В своем Telegram-канале она показала фото большой воронки, заявив о лжи относительно обломков со стороны Воздушных сил Украины.