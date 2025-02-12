Россия утром атаковала Киев баллистикой и запустила более 120 БПЛА: есть погибший и пострадавшие

Среди раненых — 9-летний ребенок, в Киеве вспыхнули пожары в нескольких районах. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что этот террор "не прекратится сам по себе".

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Утром 12 февраля ВС РФ ударили баллистикой по Киеву, под ударом оказались Оболонский, Святошинский и Голосеевский районы. Мэр Виталий Кличко сообщал об одном погибшем и трех пострадавших. Фокус собрал все, что известно об обстреле.

Обстрел 12 февраля: силы ПВО сбили 6 баллистических ракет

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью Россия ударила баллистическими ракетами "Искандер-М" по Киеву и Кривому Рогу. Шесть пусков были осуществлены из Брянской области РФ, еще один — из временно оккупированного Крыма.

Кроме того, Украину атаковали 123 "Шахедов" и дронов-имитаторов. Их запускали с нескольких направлений — Миллерово, Орла, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска.

Силы ПВО сбили шесть ракет "Искандер-М" и 71 ударный дрон. Еще 40 БПЛА-имитаторов были локально потеряны. Последствия обстрела зафиксировали в пяти областях: Киевской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Черниговской.

Обстрел 12 февраля: последствия в регионах

По данным ГСЧС, в Киеве в Оболонском районе произошли разрушения в двух офисных зданиях, одно из них загорелось. В Святошинском районе загорелась крыша многоэтажки. В Голосеевском районе загорелось двухэтажное складское здание.

Последствия ничего обстрела 12 февраля Фото: ГСЧС

В результате обстрела погиб один человек. Также известно о 4 пострадавших, среди них есть ребенок. Городской голова столицы уточнил, что пострадала 9-летняя девочка.

В Киевской области загорелось нежилое помещение, но обошлось без пострадавших и погибших.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

В Днепропетровской ОВА сообщили, что РФ ударила ракетой по Кривому Рогу. В городе повреждена инфраструктура, а также выбиты окна на АЗС, в учебном заведении, гостинице и админздании.

"Изуродованы 3 многоквартирных дома и 33 авто. Люди не пострадали", — заявил руководитель Сергей Лысак.

Последствия ничего обстрела 12 февраля Фото: Днепропетровская ОГА Последствия ничего обстрела 12 февраля Фото: Днепропетровская ОГА

Также в регионе ночью сбили три БПЛА.

В Сумской ОВА проинформировали, что местные силы ПВО сбили 15 "Шахедов". Спасатели потушили пожары в жилом секторе: в Краснопольской громаде горели дома и помещения хозяйственного назначения по двум разным адресам, а в Верхнесыроватской громаде вспыхнул частный дом. Обошлось без пострадавших.

Последствия ничего обстрела 12 февраля Фото: ГСЧС Последствия ничего обстрела 12 февраля Фото: ГСЧС

В Полтавской области из-за атаки было прекращено газоснабжение, утром газ вернули потребителям. По данным соцсетей, в самой Полтаве и регионе слышали взрывы и работу ПВО.

В Черниговской ОВА сообщили, что ВС РФ ударили по одному из объектов критической инфраструктуры на Прилуччине. Вспыхнул пожар, взрывной волной были повреждены хозяйственные постройки, два человека получили ранения.

В Варвинской больнице "Суспільному" рассказали о состоянии раненых. У женщины 1970 года рождения подозрение на черепно-мозговую травму. Пострадавшего мужчину осматривает хирург.

Зеленский отреагировал на ночной обстрел 12 февраля

Президент Владимир Зеленский заверил, что на местах разрушений в результате атаки работают все необходимые службы — помогают людям и ликвидируют последствия. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

"Этот террор России против Украины не прекратится сам по себе. (Владимир, — ред.) Путин не готовится к миру — он продолжает убивать украинцев и разрушать города. Только сильные шаги и давление на Россию могут остановить этот террор. Именно сейчас нам нужно единство и поддержка всех наших партнеров в борьбе ради справедливого завершения этой войны", — заявил Зеленский о ночном обстреле.

Напомним, в результате утреннего удара по Киеву 12 февраля пострадал офис телеканала FREEДОМ. Несмотря на то, что внутри здания даже повырывало розетки, журналисты продолжают выходить в эфир.

Партизаны АТЕШ рассказали, как на российских оккупантов повлияли удары ВСУ по вражеским НПЗ. Они отметили, что бойцы ВС РФ уже ощущают последствия на поле боя.