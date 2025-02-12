Из-за ударов Украины по НПЗ ВС РФ стали меньше возить топливо в Крым, — АТЕШ (фото)

В движении призывают к уничтожению Крымского моста, что, предположительно, может стать мощным ударом по снабжению ВС РФ, "привести к хаосу в логистике и освобождению украинских территорий".

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В РФ везут заметно меньше топлива из Новороссийска в Крым по мосту. В последние недели фиксировалось снижение частоты подвоза топлива, что связано с постоянными ударами Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и базам. Об этом сообщает движение АТЕШ, отмечая, что ведет постоянное наблюдение и отслеживает объемы перевозки военных грузов.

"Каждый такой удар ослабляет экономический и военный потенциал России, затрудняет снабжение оккупационных войск и сокращает их возможности вести захватническую войну. И это уже ощущают российские оккупанты на поле боя", — говорится в публикации.

Крымский мост

Керченский мост — критически важный логистический элемент оккупантов. Именно через него Россия перебрасывает топливо, технику, боеприпасы и живую силу для своих войск в Крыму и на юге Украины. Его уничтожение станет мощным ударом по снабжению армии оккупантов, приведет к хаосу в логистике и ускорит освобождение украинских территорий, считают украинские партизаны.

Напомним, что 12 февраля ракета ВС РФ прилетела рядом с офисом телеканала FREEДОМ в Киеве: здание повреждено.

Также сообщалось, что Дональд Трамп назвал освобождение американского учителя Марка Фогеля частью плана по завершению войны в Украине.