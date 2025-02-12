"Россия повела себя очень любезно": Трамп назвал освобождение Фогеля частью завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп не ответил прямо, говорил ли с президентом РФ, но отметил, что "ценит, что сделала Россия, позволив Марку вернуться домой".

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В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Марком Фогелем — американским учителем, освобожденным из российской тюрьмы. Отвечая на вопросы журналистов, американский президент затронул тему войны в Украине. Он считает, что освобождение Фогеля может стать важным элементом в прекращении войны. Об этом сообщает "Голос Америки" в среду, 12 февраля.

У Трампа спросили, говорил ли он напрямую с российским президентом Владимиром Путиным. На что президент США не ответил прямо, отметив, что "ценит, что сделала Россия, позволив Марку вернуться домой". Он также добавил, что "ценит ту работу", которую выполнил его спецпосланник Стив Уиткофф.

Он назвал "очень и очень справедливыми" и "разумными" условия освобождения Фогеля.

"Не такие, как при сделках, которые вы наблюдали в последние годы. Они были очень справедливыми, и я думаю, что это приведет к тому, что завтра кого-то еще освободят, вы об этом скоро узнаете", — сказал Трамп.

Журналистов, можно ли это считать началом сделки, президент США заявил, что "есть добрая воля".

"Вы знаете, что погибли 1,5 миллиона солдат, молодых людей. Это ужасно, поэтому мы хотим это прекратить. Думаю, что это может быть очень важным элементом, вы можете стать значимым элементом окончания войны с Украиной. И мы ценим то, что сделал Путин. Он смог сделать так, что ты вернулся, верно?", — спросил у Фогеля Трамп.

Накануне освобождения Россией американца президент США выразил надежду, "что это начало отношений, в которых мы сможем закончить эту войну и миллионы людей перестанут гибнуть". По его словам, "Россия повела себя очень любезно".

Напомним, 11 февраля специальный представитель президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву, чтобы забрать приговоренного к 14 годам Марка Фогеля, которого РФ согласилась отдать США.

Высокопоставленные американские чиновники сообщили газете The New York Times, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф будет помогать в урегулировании войны России против Украины.