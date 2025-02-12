"Хотели сделать шаг вперед": у Трампа анонсировали новое освобождение заложника из РФ, — CNN

Администрация Дональда Трампа готовит новое освобождение заложника из России: в Белом доме говорят, что предыдущий случай с Фогелем не был обменом "один на один" с россиянином, который был задержан в США.

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Адам Бёлер, которого президент США назначил на должность специального посланника по делам с заложниками, анонсировал новое освобождение задержанного, которого удерживают в России. Он рассказал о том, что "это было только начало", и добавил, что это "одностороннее решение", которое США сделали навстречу России. Об этом он сообщил во время разговора с журналистами CNN 12 февраля.

Спецпосланник поделился некоторыми подробностями относительно обмена и надежд Белого дома на такие действия. По его словам, обмен Фогеля — лишь первый шаг.

"Мы хотели сделать шаг вперед. И я думаю, что вы видите, как Россия делает шаг для президента, для президента Трампа на основе его внимания к заложникам", — рассказал журналистам Белер.

Также в CNN сообщили о том, что чиновник "намекнул" на новые освобождения заложников. Однако он не поделился подробностями, кто это будет и когда, лишь сказал, что "это будет сюрприз на завтра".

"Вы не увидите, как сейчас происходит обмен", — ответил чиновник журналистам издания.

Вероятно, таким образом США решили продемонстрировать готовность к ведению диалога с Россией, чтобы достичь успехов в будущих переговорах по завершению войны, а до этого — склонить Кремль к готовности вести такие переговоры.

"Для нас это означает, что мы создаем и передаем мысли другим людям, которые являются ненасильственными с точки зрения России", — отметил Белер, уточнив, что таким образом Трамп демонстрирует свою "открытость".

Напомним, ранее стало известно о том, что Россия отдала США американца Марка Фогеля, осужденного в Москве на 14 лет. Для этого Москву посетил спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. О деталях этой поездки Фокус рассказывал 11 февраля.

Добавим, что из США также отправляют высокопоставленного чиновника в Украину. Министр финансов Америки приедет в Киев и встретится с Владимиром Зеленским. Эта встреча должна помочь в завершении российско-украинской войны, сообщал Фокус 11 февраля.