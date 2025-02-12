"Хотіли зробити крок уперед": у Трампа анонсували нове звільнення заручника з РФ, – CNN

Адміністрація Дональда Трампа готує нове звільнення заручника з Росії: у Білому домі кажуть, що попередній випадок із Фогелем не було обміном "один на один" із росіянином, що був затриманий у США.

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Адам Бьолер, якого президент США призначив на посаду спеціального посланника у справах із заручниками, анонсував нове звільнення затриманого, якого утримують у Росії. Він розповів про те, що "це був тільки початок", та додав, що це "одностороннє рішення", яке США зробили назустріч Росії. Про це він повідомив під час розмови з журналістами CNN 12 лютого.

Спецпосланник поділився деякими подробицями щодо обміну та сподівань Білого дому на такі дії. За його словами, обмін Фогеля – лише перший крок.

"Ми хотіли зробити крок вперед. І я думаю, що ви бачите, як Росія робить крок для президента, для президента Трампа на основі його уваги до заручників", – розповів журналістам Бьолер.

Також у CNN повідомили про те, що посадовець "натякнув" на нові звільнення заручників. Однак він не поділився подробицями, хто це буде та коли, лише сказав, що "це буде сюрприз на завтра".

"Ви не побачите, як зараз відбувається обмін", – відповів чиновник журналістам видання.

Ймовірно, у такий спосіб США вирішили продемонструвати готовність до ведення діалогу з Росією, аби досягти успіхів у майбутніх переговорах щодо завершення війни, а до цього – схилити Кремль до готовності вести такі перемовини.

"Для нас це означає, що ми створюємо та передаємо думки іншим людям, які є ненасильницькими з точки зору Росії", – зазначив Бьолер, уточнивши, що у такий спосіб Трамп демонструє свою "відкритість".

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Росія віддала США американця Марка Фогеля, засудженого у Москві на 14 років. Для цього до Москви завітав спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф. Про деталі цієї поїздки Фокус розповідав 11 лютого.

Додамо, що зі США також відправляють високопосадовця до України. Міністр фінансів Америки приїде до Києва та зустрінеться з Володимиром Зеленським. Ця зустріч має допомогти у завершенні російсько-української війни, повідомляв Фокус 11 лютого.