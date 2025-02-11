"Забагато смертей": Трамп пояснив, навіщо міністр фінансів США їде в Україну

Україна не показала особливих досягнень у війні, отримавши мільярди доларів допомоги, заявив президент США Дональд Трамп. Для покращення ситуації з українцями говоритиме фінансист.

Related video

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки. Зустріч допоможе завершити російсько-українську війну, яка приносить багато страждань. Про це президент США Дональд Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

Повідомлення Дональда Трампа з'явилось у соцмережі о 18:50 11 лютого. Політик заявив, що міністр фінансів США Скотт Бессент їде в Україну, щоб зустрітись з президентом Володимиром Зеленським. Після цього Трамп наголосив на терміновому завершенні війни через велику кількість "руйнувань та смертей". Також політик зауважив, що раніше мільярди доларів на Україну витрачались неефективно.

"Ця війна повинна скоро закінчитися — забагато смертей і руйнувань. Сполучені Штати витратили мільярди доларів у всьому світі, але мало що досягнули", — написав політик.

На завершення американський президент запевнив, що велич США принесе світу мир.

"Коли Америка сильна, у світі мир", — підсумував Трамп.

Дату і тривалість візиту Бессента президент США не уточнив.

США та Україна - Трамп про візит Бессента Фото: Скриншот

США та Україна — деталі

Зазначимо, 11 лютого Фокус писав про ймовірний візит Скотта Бессента. Про приїзд міністра фінансів в Україну повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела. Також вказувалось, що Бессент, можливо, обговорить з українцями обмін родовищ дефіцитних рідкоземельних матеріалів на допомогу у війні.

Приїзд глави Мінфіну США відбудеться через тиждень після того, як Дональд Трамп повідомив про інтерес до українських корисних копалин. Політик заявив, що Україна повинна компенсувати американцям витрати на військовому допомогу. Як компенсацію США готові взяти родовища рідкоземельних руд, сказав він.

Тим часом восени 2024 року видання The Financial Times написало про те, яким чином ідея з корисними копалинами виникла в контексті війни. Як з'ясувалось, Зеленський начебто консультувався з західними політиками щодо того, як зацікавити Трампа, щоб він не пішов на швидку мирну угоду з РФ. Згідно з ідеєю порадників, українському президенту підкинули ідею зацікавити очільника США бізнес-проєктом щодо видобутку рідкоземельних мінералів.

Нагадуємо, 11 лютого економіст Ігор Несходовський пояснив, чому Україні може бути вигідною участь США у розробці родовищ дефіцитних мінералів. 10 лютого народний депутат та глава бюджетного комітету ВР Данило Гетманцев нагадав, що частина українських надр приватизовані та перебувають у власності "олігархів".