Війська в Європі та доступ до ресурсів: ЗМІ дізналися деталі "плану перемоги" Зеленського для Трампа

Президент України презентував свою ініціативу республіканцю ще у вересні і там були пункти, які могли сподобатися майбутньому главі Білого дому. Як стверджують журналісти, Зеленський запропонував Трампу замінити українськими силами деякі американські війська, розміщені в Європі. В Офісі президента поки що не коментували публікацію Financial Times.

Україна розробляла свій "план перемоги" з урахуванням президентства Дональда Трампа, який минулого тижня переміг на виборах. До нього можуть бути включені різні бізнесові угоди, доступ до сировини та розгортання військ у Європі. Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Українські та західні чиновники, включно з високопоставленими республіканцями, дали Києву поради щодо того, як краще сформулювати пропозиції для нового керівництва Білого дому, що дали б змогу стимулювати тісну співпрацю, а не повне припинення критично важливої допомоги.

Пов'язано це з побоюваннями з приводу того, що Дональд Трамп може швидко піти на укладення мирної угоди з Росією, яка залишила б Україну без підтримки Заходу.

Кілька з цих ідей викладено в "плані перемоги" Володимира Зеленського, який той представив Дональду Трампу ще у вересні, під час зустрічі в Нью-Йорку. Одна з них передбачає заміну деяких американських військ, розміщених у Європі, українськими силами. Відбутися це може лише після закінчення війни.

Друга ідея полягає в тому, щоб Україна поділилася із західними партнерами своїми природними ресурсами, а ті натомість продовжать надавати військову допомогу. Ці пункти "плану перемоги" сподобалися майбутньому главі Білого дому, розповіло джерело журналістів.

Лідери українського бізнесу також можуть обговорювати з урядом можливість надання Трампу повноважень щодо "інвестиційного відбору", що дасть йому змогу, по суті, "обирати, хто може вести бізнес у країні".

У такий спосіб Київ може відійти від співпраці з Пекіном і ті галузі, які залежать від китайських технологій і матеріалів, перейдуть на американських постачальників, що привернуло б західні інвестиції. Ця ідея перебуває лише на ранньому етапі розробки, проте близькі до адміністрації президента чиновники стверджують, що Дональд Трамп може добре цим скористатися.

Загалом Україна та її союзники побоюються, що президент Росії Володимир Путін може змусити нове керівництво США погодитися на мирне врегулювання війни, але на вигідних для Москви умовах.

"Перший, хто моргне, програє в цій грі. Путін вважає, що зараз він на хорошому рахунку і може отримати все, що хоче", — заявило джерело, яке брало участь у підготовці пропозиції України Трампу.

В Офісі президента не коментували статті Financial Times на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 11 листопада повідомлялося, що Дональд Трамп хоче посадити Україну і РФ за стіл переговорів уже 20 січня, писав AP. У перший день після прийняття присяги президента США Трамп планує "домогтися мирної угоди між РФ і Україною". За три роки повномасштабного конфлікту він захоплювався Володимиром Путіним і критикував Джо Байдена за допомогу Києву, зазначають журналісти.

Також у Reuters писали, що Україна бореться за стартові позиції на переговорах. За словами журналістів, які посилаються на неназваного представника Києва, ця зима — критично важлива точка. 4-5 місяців будуть вирішальними.