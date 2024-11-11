"Сподіваюся, війна добігає кінця": Україна бореться за стартові позиції на переговорах, — Reuters

За словами журналістів, які посилаються на неназваного представника Києва, ця зима — критично важлива точка. 4-5 місяців будуть вирішальними.

Україна бореться за те, щоб підійти до переговорів у сильній позиції, зокрема запасається великою кількістю зброї та намагається втриматися на поточних лініях фронту. На тлі повернення в Білий дім Дональда Трампа наступні 4-5 місяців будуть вирішальними. Про це пише Reuters, посилаючись на джерела серед українського керівництва.

"Ця зима — критично важлива точка... Я сподіваюся, що війна добігає свого кінця. Зараз ми визначимо позиції обох сторін на переговорах, стартові позиції", — сказав представник України в інтерв'ю журналістам на умовах анонімності.

Офіційні особи чекають від Трампа, кого він призначить на високопоставлені посади в апараті безпеки та оборони для формування політики щодо України. Він уже виключив із такого списку колишнього держсекретаря Майка Помпео, якого в Києві розглядали як проукраїнського.

"Настрій в Україні досить похмурий. Можна спостерігати дедалі більше розчарування в заявах Зеленського, — зазначило високопоставлене джерело журналістів із дипломатичних кіл.

Неназваний представник України також висловив скепсис щодо того, що президенту США Джо Байдену вдасться передати Україні щось значне, наприклад зняти обмеження на далекобійні удари.

"Хто такий Байден зараз? Він втратив багато довіри. Сподіваюся, йому вистачить мужності, щоб щось зробити. Але я не маю великих надій. Це було б чудово. Ми дуже вдячні за його допомогу. Він зробив багато, набагато більше, ніж ми очікували", — повідомило українське джерело журналістам.

Нагадаємо, що, за даними ОВА, станом на 11 листопада, ЗСУ утримують плацдарм на Лівобережжі Херсонської області.

Також повідомлялося, що Польща хоче альянсу з Британією і Францією для допомоги Україні.