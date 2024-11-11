"Надеюсь, война идет к концу": Украина борется за стартовые позиции на переговорах, — Reuters

По словам журналистов, которые ссылаются на неназванного представителя Киева, эта зима — критически важная точка. 4-5 месяцев будут решающими.

Украина сражается за то, чтобы подойти к переговорам в сильной позиции, в том числе запасается большим количеством оружия и пытается удержаться на текущих линиях фронта. На фоне возвращения в Белый дом Дональда Трампа следующие 4-5 месяцев будут решающими. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники среди украинского руководства.

"Эта зима — критически важная точка… Я надеюсь, что война подходит к своему концу. Сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах, стартовые позиции", — сказал представитель Украины в интервью журналистам на условиях анонимности.

Официальные лица ждут от Трампа, кого он назначит на высокопоставленные должности в аппарате безопасности и обороны для формирования политики по Украине. Он уже исключил из такого списка бывшего госсекретаря Майка Помпео, которого в Киеве рассматривали как проукраинского.

"Настроение в Украине достаточно унылое. Можно наблюдать все больше разочарования в заявлениях Зеленского, — отметил высокопоставленный источник журналистов из дипломатических кругов.

Неназванный представитель Украины также выразил скепсис по поводу того, что президенту США Джо Байдену удастся передать Украине что-то значительное, например снять ограничения на дальнобойные удары.

"Кто такой Байден сейчас? Он потерял много доверия. Надеюсь, ему хватит мужества, чтобы что-то сделать. Но я не питаю больших надежд. Это было бы прекрасно. Мы очень благодарны за его помощь. Он сделал много, намного больше, чем мы ожидали", — сообщил украинский источник журналистам.

Напомним, что, по данным ОВА, по состоянию на 11 ноября, ВСУ удерживают плацдарм на Левобережье Херсонской области.

Также сообщалось, что Польша хочет альянса с Британией и Францией для помощи Украине.