Польша хочет альянса с Британией и Францией для помощи Украине после победы Трампа, — СМИ

Дональд Туск надеется объединить усилия с Великобританией, Францией, странами Северной Европы и Балтии, чтобы не допустить капитуляции Киева в случае прекращения помощи от США.

Польша обеспокоена возможным влиянием победы Дональда Трампа на президентских выборах в США на украинскую обороноспособность. Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует создать альянс со странами Европы, которые будут поддерживать Украину и не допустят ее капитуляции в случае сокращения помощи от Соединенных Штатов, сообщает The Times.

На днях премьер-министр Польши проведет встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Будут обсуждать возможные последствия возвращения Трампа на пост президента США в январе 2025 года на военную поддержку для Украины, сообщается в материале издания.

Журналисты отмечают, что Великобританию, Францию и Польшу европейские дипломаты считают ключевыми партнерами, которые способны не допустить ослабления и капитуляции Украины. Поэтому Дональд Туск стремится создать новый альянс с партнерами, потому что "сложившийся политический ландшафт" и вероятное соглашение между Путиным и Трампом является серьезным вызовом для всех, пишут журналисты.

"Мы будем интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые разделяют наше видение геополитики и ситуации в Украине. Никто не стремится к эскалации конфликта, но также никто не хочет ослабления или даже капитуляции Украины. Это было бы фундаментальной угрозой для Польши и польских интересов", — заявил Туск.

Сообщается, что кроме Великобритании и Франции польский премьер планирует привлечь к будущему сотрудничеству страны Северной Европы и Балтии.

По мнению авторов материала, стремление Дональда Туска к созданию нового альянса говорит о распространении среди европейских лидеров тревоги из-за возможного мирного соглашения между США и РФ, в результате которого Украина может потерять территории и вынужденно приобрести нейтральный статус. Премьер-министр Польши отмечает, что такой сценарий является для Польши неприемлемым.

Инициатива польского премьера демонстрирует тревогу европейских лидеров, что мирное соглашение между США и Россией может означать потерю территорий Украины или принуждение ее к нейтралитету. В этом контексте Туск отмечает, что Польша не потерпит сценария, где Украина ослабнет или даже потерпит капитуляцию, ведь это стало бы существенной угрозой для Польши и ее национальных интересов.

Напомним, 9 ноября Дональд Туск заявлял в интервью Polskie Radio, что после победы на президентских выборах Дональда Трампа США могут в ближайшие месяцы направить Украине декларацию с датой прекращения огня и гарантиями безопасности. По словам премьер-министра Польши, Европе отныне необходимо больше самостоятельно заботиться о своей безопасности.

Кроме того, 11 ноября СМИ писали, что Трамп хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров в первый день после инаугурации. Перед этим, 9 ноября, его сын Дональд Трамп-младший опубликовал ироничное видео с Зеленским, в котором намекал на прекращение американской военной помощи Украине.