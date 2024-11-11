"Лишилося 38 днів": син Трампа роликом із Зеленським натякнув про припинення допомоги Україні

Видео Трампа-младшего, на котором Владимир Зеленский с грустным лицом стоит рядом с новоизбранным американским президентом, уже не доступно для просмотра.

Сын избранного на днях 47-го президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший — опубликовал на своей странице в Instagram сториз с шуткой о президенте Владимире Зеленском в субботу 9 ноября. Сын президента США намекал, что Украина "потеряет американскую помощь", когда его отец получит полномочия президента. На странице Трампа-младшего видео уже не доступно для просмотра, однако его сохранили журналисты The Telegraph.

Дональд Трамп-младший в субботу перепостил в сториз видео со страницы бывшего губернатора Аляски, экс-кандидата на пост вице-президента от Республиканской партии Сары Пейлин.

На нем Владимир Зеленский с грустным лицом стоит рядом с Дональдом Трампом, затем видео становится черно-белым и над президентом Украины появляется надпись: "Точка зрения: Осталось 38 дней до того, как вы потеряете свою помощь".

Трамп-младший намекает, что Украина потеряет помощь от США за 38 дней Фото: Скриншот

Напомним, 10 ноября СМИ сообщали, что Трамп позвонил Путину для обсуждения войны в Украине. В The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщали, что Трамп предостерег Путина от эскалации войны в Украине и выразил заинтересованность в "быстром решении войны". Отмечалось также, что украинская сторона знала о звонке и не отрицала.

Впоследствии, 11 ноября, Reuters писали, ссылаясь на слова представителя Министерства иностранных дел Георгия Тихого, что на самом деле Украину никто не предупреждал о переговорах. Георгий Тихий заявил, что Украина не знала о звонке, поэтому не могла ни поддержать его, ни выступить против.