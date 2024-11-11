Трамп позвонил Путину: Украину никто не предупреждал о переговорах, — МИД

По словам представителя дипломатического ведомства Георгия Тихого, сообщения СМИ о том, что Киев якобы заранее знал о планах американского политика, не соответствуют действительности.

Украине не было известно заранее о возможном разговоре новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и российского главы государства Владимира Путина. Информация в СМИ не соответствует действительности. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на представителя Министерства иностранных дел Георгия Тихого.

Вечером воскресенья, 10 ноября, в The Washington Post написали о том, что еще в четверг между двумя политиками состоялся телефонный разговор, где обсуждался вопрос войны в Украине.

Источники журналистов утверждали, что Киев был поставлен в известность о том, что планируется звонок, однако, как заявили в МИД, это сообщение не соответствует действительности.

"Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована об этом звонке, не соответствуют действительности. Следовательно, Украина не могла ни поддержать, ни быть против этого разговора", — заявил Георгий Тихий.

Напомним, по информации американской газеты, Дональд Трамп в ходе разговора с Владимиром Путиным мог попросить его не идти на эскалацию в Украине и напомнил, что Вашингтон имеет значительное военное присутствие в Европе. Также диалог велся на тему установление мира на всем континенте и важности поддержания последующих бесед для завершения войны.

9 ноября сообщалось, что Дональд Трамп обдумывает план мирного урегулирования войны в Украине. План новоизбранного президента США предусматривает заморозку боевых действий по линии фронта. Патрулировать ее должны европейские силы без участия американцев.