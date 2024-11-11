"Лишилося 38 днів": син Трампа роликом із Зеленським натякнув про припинення допомоги Україні

Відео Трампа-молодшого, на якому Володимир Зеленський із сумним обличчям стоїть поруч із новообраним американським президентом, вже не доступне для перегляду.

Син обраного днями 47-го президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-молодший — опублікував на своїй сторінці в Instagram сториз із жартом про президента Володимира Зеленського у суботу 9 листопада. Син президента США натякав, що Україна "втратить американську допомогу", коли його батько набуде повноважень президента. На сторінці Трампа-молодшого відео вже недоступне для перегляду, проте його зберегли журналісти The Telegraph.

Дональд Трамп-молодший у суботу перепостив у сториз відео зі сторінки колишньої губернаторки Аляски, екскандидатки на посаду віцепрезидента від Республіканської партії Сари Пейлін.

На ньому Володимир Зеленський із сумним обличчям стоїть поруч із Дональдом Трампом, потім відео стає чорно-білим і над президентом України з'являється надпис: "Точка зору: Залишилося 38 днів до того, як ви втратите свою допомогу".

Трамп-молодший натякає, що Україна втратить допомогу від США за 38 днів Фото: Скриншот

Нагадаємо, 10 листопада ЗМІ повідомляли, що Трамп зателефонував Путіну для обговорення війни в України. У The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомляли, що Трамп застеріг Путіна від ескалації війни в Україні та висловив зацікавленість у "швидкому вирішенні війні". Зазначалося також, що українська сторона знала про дзвінок і не заперечувала.

Згодом, 11 листопада, Reuters писали, посилаючись на слова представника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого, що насправді Україну ніхто не попереджав про переговори. Георгій Тихий заявив, що Україна не знала про дзвінок, тож не могла ані підтримати його, ані виступити проти.